Foto: OH / SMG

So sieht er aus, der neuen „Fritz-Pin“.

Herne. Der neue „Fritz-Pin“ für die Cranger Kirmes ist da. Er zeigt Fritz beim schnellen Slush-Eis-Essen. Folge: Das Maskottchen bekommt „Hirn-Frost“.

Cranger Kirmes: Fritz isst Slush-Eis und bekommt „Hirnfrost“

Der neue „Fritz-Pin“ ist da: An diesem Dienstag, 4. Februar, wird die Anstecknadel mit dem Maskottchen der Cranger Kirmes erstmals verkauft.

Der 25. Fritz-Pin zeigt „Fritz“, das Maskottchen der Cranger Kirmes, beim Genuss des Erfrischungsgetränks „Slush“, teilt Stadtmarketing Herne (SMH) mit. Im vergangenen Jahr hatte Fritz noch eine Seefahrt auf einem Klassiker unter den Familien-Rundfahrbetrieben unternommen, dem „Happy Sailor“. Nun sei wieder eine typische Kirmesspezialität an der Reihe: Slush-Eis.

Stadtmarketing: Achtung beim Genuss von halb gefrorenem Erfrischungsgetränk

Wer Slush-Eis isst, dem droht „Hirnfrost“. Foto: OH / SMG

Von Volksfesten sei diese Erfrischung, die in den 1970ern aus den USA nach Deutschland kam, nicht mehr wegzudenken, teilt der Kirmes-Veranstalter Stadtmarketing Herne mit. Slushy, Slush oder Slush-Eis ist ein halb gefrorenes Erfrischungsgetränk aus kleinen Eiskristallen und flüssigen Bestandteilen. Liebhaber, so Stadtmarketing, kombinierten gerne mehrere Sorten nach ihrem persönlichen Geschmack. „Doch, Vorsicht!“, so der Kirmesveranstalter: „Wer seinen Slush wie das Kirmesmaskottchen Fritz zu schnell genießt, kann durch die Kälte einen ,Brain Freeze’ (Hirnfrost) bekommen.“

In diesem Jahr geht der Fritz-Pin laut Mitteilung in die 25. Auflage. Der Illustrator Dietmar Kremer habe das Kirmesmaskottchen im Mai des Jahres 1996 in die Welt gesetzt. Seitdem entwirft er jedes Jahr einen neuen Fritz-Pin – mal mit Lebkuchenherz, Paradiesapfel oder im Autoscooter.

Viele Pins mit alten Motiven sind ausverkauft

Schon zum Jahreswechsel kämen die ersten Anfragen für den neuen Fritz-Pin im Ticketshop der SMH an. Das Maskottchen sei beliebt bei Jung und Alt, der Pin sei eines der gefragtesten Andenken an die Cranger Kirmes. Mehr als die Hälfte der zurückliegenden Motive sei bereits ausverkauft, die Auflage streng limitiert. „Viele Kunden kaufen gleich mehrere Pins: zum Tragen, für die Vitrine im Wohnzimmer und zum Tauschen“, so Karina Sola von Stadtmarketing.

Ab Dienstag, 4. Februar, werde der neue Pin im Ticketshop von Stadtmarketing (Kirchhofstraße) an der Rathauspforte Herne (Friedrich-Ebert-Platz), im Bürgerlokal Wanne (Hauptstraße 241) und in der Alten Drogerie Meinken (Cranger Tor) zum Preis von 3,50 Euro angeboten. In den kommenden Wochen, heißt es abschließend, folgten weitere Souvenirartikel mit dem Kirmesmaskottchen und dem Logo der Cranger Kirmes, darunter auch eine außergewöhnliche, noch strenger limitierte Version des Fritz-Pins.