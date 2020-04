Cranger Kirmes: Stadt Herne plant Rummel im Oktober

Die Stadt Herne prüft nun eine Cranger Kirmes im Oktober 2020. Voraussichtlich in der kommenden Woche soll ein Termin für den Rummel bekannt gegeben werden. Ob die Kirmes dann aber stattfinden kann, sei weiter ungewiss: „Bis dahin gibt es so viele Unwägbarkeiten, die wir nicht beeinflussen können“, sagt OB Frank Dudda zur WAZ.

Ursprünglich sollte die Cranger Kirmes in diesem Jahr vom 6. bis 16. August stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie und dem Verbot für Großveranstaltungen bis Ende August sagte die Stadt als Veranstalter den Rummel aber Mitte April ab. Oberbürgermeister Frank Dudda kündigte aber an, nach einem Alternativtermin für das größte Volksfest in NRW zu suchen. Die Cranger Kirmes sei untrennbar mit Herne verbunden und ein „fester Bestandteil der Kultur“, ja sie gehöre zum Lebensgefühl der Menschen in der Stadt, begründete er seinen Vorstoß. Ob das gelingen könne, sei aber völlig offen.

OB: Die Marke Cranger Kirmes darf keinen Schaden nehmen

An diesem Montag nun haben sich die Verantwortlichen im Herner Rathaus zusammengesetzt, darunter Vertreter von Stadt, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Schaustellerverband, Polizei und Feuerwehr. Alle seien sich darin einig gewesen, dass versucht werden soll, die Cranger Kirmes in den Oktober zu schieben. Voraussetzung dafür sei, dass die Pandemie bis dahin unter Kontrolle sei: „Mit einem Kontaktverbot und einer Abstandsregelung von 1,5 Metern kann keine Cranger Kirmes stattfinden“, stellt Dudda klar.

Geklärt werden müsse auch, ob sich genug Schausteller finden, damit der Rummel in ähnlichem Umfang wie gewohnt stattfinden kann. Auch müsse das qualitative Angebot stimmen: „Die Marke Cranger Kirmes darf keinen Schaden nehmen“, betont der OB.

Sobald in Kürze ein Ersatz-Termin für den Oktober feststehe, soll die Ausschreibung für Schausteller beginnen. Spätestens Ende Juni soll dann klar sein, ob das Angebot für eine Cranger Kirmes im Herbst reicht. Dann könne weiter geplant werden – in der Hoffnung, dass bei einer positiven Einschätzung am Ende die Lage auch eine Durchführung der Kirmes erlaube.