Das Februar-Wetter bescherte Herne einige Rekordwerte

Sehr windig, sehr nass und ziemlich mild - so lässt sich das Wettergeschehen im Februar in Herne zusammenfassen. Die Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule ermittelte einige rekordverdächtige Werte

Sicherlich dürften die vielen Regentage in Erinnerung geblieben sein. 24 waren es - dreimal so viele wie sonst üblich im Februar. Auch die absolute Regenmenge übertrifft alle in den vergangenen 30 Jahren ermittelten Werte: 169 Liter Regen fielen in diesem Monat auf jeden Quadratmeter. Das sind 250 Prozent des durchschnittlichen Regenmenge der letzten Jahrzehnte. Nur im Februar 1990 fiel ähnlich viel Regen an 26 (!) Regentagen.

50 Prozent der monatlichen Regenmenge an nur vier Tagen

Verantwortlich für diese Mengen waren mehrere Tiefausläufer, die feuchte atlantische Luftmassen nach Herne transportierten. So zogen die Tiefs „Sabine“, „Yulia“, „Zehra“ und „Charlotte“ im fast wöchentlichen Rhythmus über uns hinweg – eine ungewöhnliche Häufung. Sie sorgten an vier Tagen für die absoluten Regenspitzen, welche zusammen über 50 Prozent der riesigen monatlichen Regenmenge abdeckten.

Weitaus bedrohlicher erschienen die Sturmwarnungen, die im Zusammenhang mit den vier Tiefs offiziell ausgegeben wurden. Zum Glück hielten sich in Herne die Schäden in Grenzen, da an den Folgetagen nur abgebrochenen Äste und vereinzelt aus ihrer Verankerung herausgerissene Dachziegel zu verzeichnen waren. Trotzdem kann sich die Bilanz der Windstärken sehen lassen: An vier Tagen erreichten sie die Stärke acht (mehr als 61 km/h am 9., 10., 16. und 29. Februar), an zwei weiteren die Stärke sieben (mehr als 49 km/h am 23. und 28. Februar) und insgesamt an elf weiteren Tagen wurde die Windstärke sechs (mehr 38 km/h) erreicht.

Nur ein einziger Frosttag im Februar

Die feuchten atlantischen Luftmassen sorgten zugleich für milde Temperaturen, so dass in diesem Wintermonat sich nur ein Frosttag einstellte, an dem die Minimaltemperatur mit 0,4 Grad die Frostgrenze so eben erreichte. Auch dies kam so in den vergangenen 30 Jahren noch nicht vor, normal wären zehn Frosttage gewesen. Vor zwei Jahren bescherte uns der Februar in Herne gleich 23 Frosttage. Die monatliche Durchschnittstemperatur lag mit 6,4 Grad fast drei Grad über dem Vergleichswert. Aber auch tagsüber stiegen die Temperaturen – so am 17. Februar auf über siebzehn Grad.

Die von der Wetterstation ermittelten Daten werden zunächst von Schülern der Schule durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2019 - ermittelt vom Wetteramt in Essen - ausgewertet. Den endgültigen Bericht schreibt Lehrer Joachim Lilei.