Der Herner AfD droht bei der Kommunalwahl ein Fiasko

Kann die Kommunalwahl in NRW trotz der Corona-Krise am 13. September stattfinden? Die Landesregierung hält trotz großer Zweifel unter anderem des Deutschen Städtetags an diesem Termin fest. Das landesweit größte Interesse an einer Verschiebung der Wahl dürfte ein Kreisverband aus Herne haben. Konkret: der Kreisverband der AfD. Dieser hat bisher keinen einzigen Kandidaten für Rat und Bezirke aufgestellt und verfügt nicht mal über einen Vorstand. Im Falle der Wahl am 13. September droht der rechten Partei ein Fiasko.

Die Absetzung

Der AfD-Landesvorstand enthob den Herner Kreisvorstand im Dezember des Amtes. Der Vorwurf: Die Herner Spitze um Ratsherr Armin Wolf habe einem Teil der Mitglieder - 13 von insgesamt 41 - Rechte vorenthalten. Wolf sprach dagegen gegenüber der WAZ von einer "Intrige" und warf dem Landesvorstand vor, am Kreisvorstand vorbei Mitglieder aufzunehmen. Er wehrte sich gegen die Entmachtung und den Entzug seiner "mitgliedschaftlichen Rechte", und zwar beim Landes- und Bundesschiedsgericht der AfD sowie vor einem ordentlichen Gericht. Entscheidungen oder Urteile liegen bisher nicht vor.

Der Kreisvorstand

Der Versuch des AfD-Bezirksvorstandes Arnsberg, einen neuen Kreisvorstand wählen zu lassen, fiel Anfang März ins Wasser. Die Versammlung im "Bergschlößchen" in Herne-Süd wurde abgesagt, weil nach Angaben der Gaststätte ein Wasserrohr geplatzt sei. Einen neuen Termin gibt es derzeit nicht. Mitglied des AfD-Bezirksvorstandes ist unter anderem Beate Fiedler. Die Hernerin war 2018 mit dem Versuch gescheitert, Wolf an der Parteispitze abzulösen. Vorausgegangen war eine auch öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung, in der Fiedler Wolf u.a als "Sonnenkönig" bezeichnete, ihn in die Nähe eines "Karnevalvereinssprechers" rückte und ihm "diktatorische Züge" vorwarf.

Die Kommunalwahl

Auch ohne regulären Vorstand stünde die AfD bei der Kommunalwahl vor einer großen Herausforderung. 27 Ratswahlkreise sowie Reservelisten für die vier Bezirke gilt es zu besetzen. Bei der Europawahl 2019 erreichte die AfD in Herne 13,2 Prozent. Bei einem auch nur annähernd vergleichbaren Ergebnis würde die AfD im September locker in Fraktionsstärke (mindestens drei Mitglieder) in den Rat einziehen. Voraussetzung wäre allerdings, dass sie Kandidaten für alle Ratswahlkreise hätte. Und das könnte für beide Herner Lager ein großes Problem werden. Wolf hatte wohl aus diesem Grund vor seiner Entmachtung öffentlich einen Aufruf gestartet, um parteilose Kandidaten zu gewinnen. An Bewerbern mangelte es der Partei bereits bei der Kommunalwahl 2014: Weil letztlich nur 20 von 27 Herner Wahlkreisen besetzt werden konnten, zogen bei einem Ergebnis von 4,2 Prozent nur Armin Wolf und ein weiteres AfD-Mitglied in den Rat ein. Damals gab es jedoch keinen Machtkampf, sondern in der aufstrebenden rechten Partei schlicht einen Mangel an Kandidaten.

Die Prognosen

Er halte es für realistisch, dass er mit der AfD am 13. September in allen Wahlkreisen und Bezirken antreten werde, sagte Armin Wolf auf Anfrage. Die Herner AfD werde den Wiedereinzug in den Rat meistern - dann aber ohne Wolf, so AfD-Landesvize Matthias Helferich zur WAZ. Er rechne nicht mit einer Spaltung, sondern "einer Gesundung" des Kreisverbandes. Sobald die Corona-Krise überstanden sei, werde der AfD-Bezirksvorstand in Herne zu Neuwahlen des Kreisvorstands einladen. Und: "Ich persönlich erwarte den Austritt von Herrn Wolf, der bereits bei Grünen und Sozialdemokraten sein Glück versuchte und scheiterte", so Helferichs Seitenhieb. AfD-Bezirksvorstand Beate Fiedler will sich auf Anfrage der WAZ nicht zur aktuellen Lage äußern.

>>> Der "Flügel"

In der Bundes-AfD tobt eine Auseinandersetzung um die Zukunft des rechtsextremen "Flügel". Auch im Herner Machtkampf spielt die Gruppierung des Faschisten Björn Höcke eine Rolle - wenn auch nur indirekt.

Der amtierende AfD-Landesvorstand hatte sich parteiintern für eine Auflösung des "Flügel" eingesetzt, die ja nun auch erfolgen soll. Armin Wolf hatte dagegen immer wieder und insbesondere durch Facebook-Posts eine Nähe zu Rechtsaußen Höcke demonstriert.

Auf Anfrage der WAZ widersprach Wolf dem jedoch. Den Herner AfD-Kreisverband verortete er vielmehr so: "Wir gehören zur Basisströmung für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit."