„Deutschland singt“: Herner Chorleiter lädt zum Probesingen

Herne. Am 3. Oktober sollen Menschen in ganz Deutschland zusammen singen. Das ist der Plan vom Herner Chorleiter Christian Schnarr. Geprobt wird online.

Am 3. Oktober, dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, sollen Tausende Menschen in ganz Deutschland gemeinsam singen. Das ist das Ziel vom Herner Chorleiter Christian Schnarr. Gemeinsam mit einem Projektteam hat er die Idee zu „3. Oktober – Deutschland singt“ entwickelt. „Das Ganze steht unter dem Motto ‘Dankbarkeit’“, erklärt Schnarr.

Um sich auf den großen Tag vorzubereiten, bietet der Chorleiter Proben für alle Interessierten an. Dabei käme es nicht darauf an, von welchem Ort aus man sich an dem Projekt beteiligen möchte. Denn: Die Proben finden online via Facebook und Youtube statt. Zwei Proben seien bisher gut gelaufen, sagt Schnarr. „Es haben jeweils etwa 200 Leute mitgemacht.“ Das Ziel: Am Ende soll sich die Zahl in einem vierstelligen, „wenn nicht sogar fünfstelligen“ Bereich bewegen.

Noten können kostenlos runtergeladen werden

Gesungen werden bekannte Lieder wie „Die Gedanken sind frei“, „Hevenu Shalom“, „Über sieben Brücken muss du gehen“, „Amazing Grace“ – insgesamt elf Titel. Die jeweiligen Noten und Audiodateien mit den einzelnen Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) gibt es kostenlos auf der Website: https://www.3-oktober-deutschland-singt.de/. So könnten auch Chöre bei dem Projekt teilnehmen, erklärt der Chorleiter. Am Freitag, 29. Mai, um 18.30 Uhr findet die dritte Probe statt.

Ziel sei es, das Wunder der Friedlichen Revolution und des Mauerfalls bei einer öffentlichen Feier gemeinsam zu feiern. Dies soll bewusst auch „ein Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung für die Zukunft des Landes sein, welche aus Einheit und gelebtem Miteinander heraus kraftvoll gestaltet werden kann“, heißt es auf der oben genannten Website, auf der auch alle weiteren Informationen zu finden sind.

Event kann auch online stattfinden

Eigentlich sei geplant gewesen, am 3. Oktober auf Marktplätzen in ganz Deutschland zu stehen und zu singen, so Schnarr. Wenn das allerdings aufgrund von Corona nicht klappen sollte, habe das Team einen Plan B und werde das Event online stattfinden lassen. „Im Sommer werden wir wohl konkreter sehen, was möglich ist.“ Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Manuela Schwesig, Bodo Ramelow und Heinrich Bedford-Strohm.

Projektleitung: Bernd Oettinghaus (Frankfurt), Projektmanagement: Doro Frauenlob (Berlin), Musikalische Vorbereitungsgruppe: Bernhard, Kiessig (Frankfurt), Thomas Wagler (Wildeck-Bosserode), Matthias Schnabel (Wuppertal), Christoph Zschunke (Leipzig), Christian Schnarr (Herne)

