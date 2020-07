Drogen-Plantagen: Zoll findet 200 Cannabispflanzen in Herne

Herne. Die Zollfahndung hat in Herne Drogen-Plantagen sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der gefundenen Drogen beläuft sich auf 250.000 Euro.

Die Zollfahndung Essen hat über 200 Cannabispflanzen, mehr als ein Kilogramm Amphetamin, circa zwei Kilogramm Marihuanareste und zwei Indoor-Cannabis-Plantagen in Herne sichergestellt. Wie die Zollfahndung mitteilt, beschlagnahmten bereits am 16. Juli Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Hagen des Hauptzollamtes Dortmund bei der Kontrolle des internationalen Postverkehrs in Dortmund ein Paket mit 222 Cannabispflanzen aus Österreich.

Das Paket mit den Cannabissetzlingen war an einen Empfänger in Herne gerichtet, heißt es in einer Mitteilung des Zollfahndungsamtes. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung der Empfängeranschrift fanden die Beamten circa 60 Gramm Amphetamin und diverse Konsummengen Marihuana. Noch während der Durchsuchung erschien der verdächtige Herner in Begleitung eines 33-jährigen Mannes, die aus einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses gekommen waren.

Durchsuchung des Dachbodens führt zu zwei Indoor-Cannabis-Plantagen

Daraufhin wurde auch diese Wohnung von den Zollfahndern durchsucht. Die Beamten stellten in der Wohnung im Schlafzimmer eine kleine Indoor-Marihuana-Plantage mit circa zehn Cannabispflanzen, sowie etwa 1,1 Kilogramm Amphetamin im Kühlschrank sicher.

Weiter fanden sie verschiedene Chemikalien, unter anderem Koffein, und Zubehör, mit denen Amphetamin konsumfertig gestreckt und hergestellt werden kann. Darüber hinaus wurden zwei Kilogramm Reste von Cannabispflanzen sichergestellt, teilt die Zollfahndung mit.

Unterdessen erschien vor Ort ein Elektriker, der den Auftrag hatte, aus der „Plantagenwohnung“ eine Stromleitung in den gegenüberliegenden verschlossenen Dachboden zu verlegen. Auch hierzu besaß der 35-jährige Herner den Schlüssel und war Mieter des Dachbodens. Die Durchsuchung des Dachbodens führte die Fahnder zu einer zweiten Indoor-Cannabis-Plantage im Aufbau. Weiteres professionelles Equipment für die Marihuana-Plantage stellten die Zöllner im Anschluss bei der Durchsuchung des Kellerraumes des Herners sicher.

Technisches Hilfswerk unterstützte Zollfahnder

Die vorläufig festgenommen Männer befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf fast 250.000 Euro. Unterstützt wurden die Essener Zollfahnder durch das Technische Hilfswerk Herne. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bochum.

