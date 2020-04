Entsorgung Herne bietet Sonderaktion für Gartenabfälle

Entsorgung Herne bietet an vier Standorten eine Sonderaktion für die kostenlose Abgabe von Gartenabfällen.

Entsorgung Herne bietet vom 15. bis 18. April eine Sonderaktion für die kostenlose Abgabe von Gartenabfällen - unter Einhaltung besonderer Schutzvorkehrungen.

„Wir wissen, gerade in diesen Zeiten ist Gartenarbeit eine der wenigen Aktivitäten, die vielleicht mehr als sonst von vielen Menschen während der Kontaktbeschränkungen genutzt wird“, so Horst Tschöke, Vorstand von Entsorgung Herne. Daher fielen insbesondere jetzt viele Grün- und Gartenabfälle an.

Deshalb stellt Entsorgung Herne Groß- oder Presscontainer an ausgewählten Standorten auf: Im Sportpark (Zufahrt über Im Sportpark); Cranger Kirmesplatz (Zufahrt über Heerstraße); Blaupunktplatz Forellstraße (Zufahrt über Forellstraße); Am Holzplatz (Zufahrt Hännes-Adamik-Straße). Zeiträume zur Anlieferung: Mittwoch bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, Samstag, 9 bis 15 Uhr.

Die Standorte auf einen Blick. Foto: Entsorgung Herne

Öffnung des Wertstoffhofs hängt von Zahl der Neuinfektionen ab

Die Standorte sind so gewählt, dass sie ausreichend Platz bieten, um eine geregelte Zu- und Abfahrt zu gewährleisten. Außerdem können die vorgegebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Angesichts der Coronakrise gelten dabei besondere Verhaltensregeln: Es dürfen nur Grün- und Gartenabfälle abgegeben werden. Keine gewerblichen Abfälle. Plastiksäcke und andere Behälter sind wieder mit zurückzunehmen. Bei der Anlieferung dürfen maximal zwei Personen im Auto sein. Diese müssen zwingend so lange im Fahrzeug bleiben, bis sie an der Reihe sind. Beim Ausladen muss der Mindestabstand von zwei Metern zu Mitmenschen gewährleistet sein. Den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist zwingend Folge zu leisten.

Über die Öffnung des Wertstoffhofes wird Entsorgung Herne nach der weiteren Entwicklung der Anzahl der Neuinfektionen in der Bevölkerung und in der Belegschaft des Unternehmens entscheiden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.entsorgung-hene.de und der App von Entsorgung Herne.