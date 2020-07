Feuerwehr Herne löscht Wohnungsbrand an der Langekampstraße

In einer Wohnung an der Langekampstraße hat es am Donnerstag, 23. Juli, gebrannt.

Herne. An der Langekampstraße in Herne hat es in einer Wohnung gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einer Wohnung an der Langekampstraße in Wanne-Eickel hat es am Donnerstag, 23. Juli, gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten Anwohner gegen 13 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Gebäudes.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Umgehend wurden zwei Trupps der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der Brandwohnung, so dass sich alle weiteren Maßnahmen auf die Brandbekämpfung beschränkten, so die Feuerwehr. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben werden.

