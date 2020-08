Feuerwehr: Herrenloser Koffer sorgt in Herne für Aufregung

Die Herner Feuerwehr rückte am Montag zu drei Einsätzen aus.

Herrenloser Koffer sorgt in Herne für Aufregung

Herne. Die Herner Feuerwehr hat am Montag wieder einiges zu tun gehabt. Unter anderem sorgte ein Koffer an der Franzstraße für Aufregung.

Auch am Montag, 17. August, hat die Feuerwehr einiges zu tun gehabt: Um 12.57 Uhr wurde der Löschzug zu einem brennenden Gartenhaus im Sehrbruchskamp in Herne-Mitte alarmiert. Der Besitzer hatte bereits mit einem Gartenschlauch begonnen, den Brand zu bekämpfen. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer schließlich gelöscht.

In der Dorneburger Straße in Eickel wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand um 15.22 Uhr gemeldet. Es handelte sich jedoch lediglich um angebranntes Essen auf dem Herd, welches vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht war. Die Wohnungsinhaberin konnte nach Untersuchung durch den Rettungsdienst in ihrer Wohnung bleiben.

Mikrowelle trug einen Aufkleber mit Gefahrenhinweisen

Um 17.28 Uhr meldete ein Passant im Park an der Franzstraße in Wanne einen Koffer mit Gefahrgutkennzeichnung, aus dem eine Flüssigkeit auslaufen sollte. Der alarmierte ABC-Zug der Feuerwehr Herne stellte fest, dass es sich um einen Müllsack mit einer Mikrowelle handelte, die dort illegal entsorgt wurde.

Die Mikrowelle trug einen Aufkleber mit Gefahrenhinweisen, die sich auf den Betrieb einer Mikrowelle bezogen, teilt die Feuerwehr mit. Der Unterschied zu einer Gefahrgutkennzeichnung war dem Anrufer jedoch nicht bewusst, so dass dieser im guten Glauben die Feuerwehr alarmierte. Es waren keine weiteren Maßnahmen notwendig. Bei dem Einsatz waren 47 Kräfte vor Ort.

