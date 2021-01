Frauen in der Pandemie: AsF Herne fordert mehr Informationen

Herne. Frauen leiden aufgrund von Doppelbelastung besonders unter der Corona-Pandemie. Die AsF fordert nun mehr Informationen für Betroffene.

Frauen sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Darauf haben jetzt die Arbeitsgemeinschaften Sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Herne und Bochum noch einmal aufmerksam gemacht. Sie tauschen sich regelmäßig über die Herausforderungen aus, die Frauen, Seniorinnen und Familien in der Pandemie ausgesetzt sind.

Stephanie Helder-Notzon, AsF-Vorsitzende in Bochum, Julia Steinbach und Paula Wiesemann, AsF-Vorsitzende in Herne, stellen fest, dass die Frauen im Lockdown den "Löwinnen-Anteil" in der Kinderbetreuung, der häuslichen Pflege und der Hausarbeit übernehmen. "Gleichzeitig arbeiten viele von ihnen in system-relevanten Berufen und sind von einer akuten Mehrfachbelastung betroffen", sagt Helder-Notzon. "Die Frauen halten alles am laufen", betont sie. Das führe zu Überlastung und Überforderung. Dabei würden die Frauen häufig übersehen, "an sie denkt einfach niemand".

Deshalb fordern die Vorsitzenden der AsF Herne und Bochum mehr Informationen zu gleichstellungspolitischen Themen auf den Homepages der Stadt Bochum und Herne. "Diese Informationen sollen leicht verständlich zugänglich gemacht werden. Am besten in verschiedenen Sprachen." Derzeit erreichten die Vorsitzenden besorgte Nachrichten von Frauen und Familien, die um Informationen zu Unterstützungsangeboten bitten.

"Jede dritte Frau in Deutschland wird Opfer von häuslicher Gewalt"

In diesem Zusammenhang möchte die AsF auf die Auskünfte des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aufmerksam machen, die unter folgendem Link zugänglich sind: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie. Hier können Betroffene Informationen über finanzielle Unterstützungsangebote, zu Fragen der Kinderbetreuung oder der Pflege und zu Hilfsangeboten in Krisensituation erhalten.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering ergänzt: „Auch das darf kein Tabu sein. Denn: Jede dritte Frau in Deutschland wird Opfer von häuslicher Gewalt, das hat in der Corona-Pandemie noch zugenommen. Für viele Frauen ist das Zuhause nicht immer ein sicherer Ort. Deswegen möchte ich auch auf das Hilfetelefon hinweisen.” Alle Informationen zum Hilfetelefon gibt es unter: https://www.hilfetelefon.de/.

