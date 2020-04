Geschlossene Herner VHS bietet jetzt kostenlose Webinare an

Als die Herner Volkshochschule im Jubiläumsjahr 2019 die ersten "Webinare" ankündigte, konnten sich vermutlich die wenigsten VHS-Besucher unter der neuen Form der Wissensvermittlung etwas vorstellen. Schneller als erwartet ist das digitale Lernen nun von einer exotischen Möglichkeit zur einzigen geworden. Wegen der Corona-Krise fallen mindestens bis nach den Osterferien alle "echten" Kurse aus. Dafür gibt es einige Online-Vorträge zu vorwiegend gesellschaftspolitischen und philosophischen Fragen. Ich habe ein Webinar ausprobiert.

Kooperation mit Volkshochschulen in Bayern

Die Titel klingen anspruchsvoll. "Auf der Suche nach Eindeutigkeit. Wie die Flucht vor Ambiguität Gesellschaft und Kultur verändert", heißt es etwa am 28. April. "Der Code der Macht: Wer beherrscht den digitalen Raum?" am 25. Juni. Beide Vorträge sind wie die meisten in der Liste in Kooperation mit der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule SüdOst im Landkreis München entstanden, als Teil des Programms der "Kooperation vhs.wissen live".

Sven Becker ist dankbar für diese Zusammenarbeit. Der Programmbereichsleiter der Herner Volkshochschule bemüht sich aktuell, das Online-Angebot der VHS aufzustocken. "Wir müssen uns auf den ,worst case' vorbereiten", sagt er. Zunächst sind alle VHS-Kurse bis um 19. April abgesagt. Keiner weiß, wie es danach weitergeht. Der Ausbau des Online-Angebots sei "lange in Planung", erklärt Becker, doch die Entwicklung brauche eine gewisse Zeit. Dann kam Corona oder wie Becker sagt: "die Krise als Katalysator". So schaute man sich um und stieß auf die Vortragsreihe aus Süddeutschland. Für die Nutzer ist das Webinar kostenlos.

Unkompliziert zum ersten Webinar

Um das neue Format zu testen, habe ich mir den Vortrag "Faszination Sport. Eine kulturwissenschaftliche Betrachtung aus nicht nur männlicher Perspektive" ausgesucht. Nicht mein Thema eigentlich, doch für einen ersten Versuch soll es reichen. Ich klicke in der Liste auf den kleinen Einkaufswagen. Postwendend kommt die Eingangsbestätigung der VHS, meine Anmeldung sei an den Fachbereich weitergeleitet worden. "Von dort erhalten Sie innerhalb der nächsten drei Arbeitstage eine verbindliche Antwort-E-Mail." Oha, der Vortrag soll doch am selben Abend laufen? 17 Minuten später erreicht mich die Anmeldebestätigung inklusive Link zum Livestream, den ich zu gegebener Zeit in das Adressfeld des Browsers kopieren soll. Ein Anhang erklärt mir für alle Fälle den "Zugang zum Webinar-Livestream mit Zoom", einer Software, die ich bei dieser Gelegenheit herunterladen soll.

20 Minuten vor Start des Vortrags am Abend folge ich den erhaltenen Anweisungen, was schnell und unkompliziert erledigt ist. Für Fragen seien die VHS-Mitarbeiter ansprechbar, hatte mir Sven Becker vorher versichert. "Aber das ist nicht schwieriger, als Skype zu installieren." Ab 19.10 Uhr bin ich "drin". In Stanford/USA bereitet sich ein emeritierter deutscher Professor, Hans Gumbrecht, im "Stanford Football"-T-Shirt auf die Online-Vorlesung vor. Plaudert mit den VHS-Mitarbeitern in Bayern, einem Techniker und einem Moderator, mit denen er nachher gerne ein Bier trinken gehen würde im "Erdinger Bräu". Geht sich noch mal frisch machen, trinkt Wasser. Und ich bin live dabei, so wie "Jürgen" oder "Tanja", die sich aus ganz Deutschland zugeschaltet haben, aus Münster, Konstanz, Fulda. Sie bleiben stumm und sind nicht zu sehen, wer will, kann im Chat "Hallo" sagen und Fragen stellen.

Diskussion mit Fragen aus dem Chat

Was Gumbrecht die nächste Stunde erzählt, verfolge ich zwischen Haare föhnen und Abendbrot essen. Immer mehr Teilnehmer schalten sich zu, 117 sind es in der Spitze, davon drei aus Herne. Der anschließenden Diskussion - Moderator trägt Fragen aus dem Chat vor - folgt noch etwa die Hälfte. Fazit: Ein noch ungewohnter, unkomplizierter Weg mit bislang schmalem Themenspektrum, der einen Versuch lohnt.

Mehr Infos zur VHS online

>>> Eine Liste der Online-Veranstaltungen findet sich im Internet unter https://www.vhs-herne.de/vhsonline/. Sie wird ständig aktualisiert.

>>> Neben den kostenlosen Vorträgen gibt es (bisher) ein Online-Seminar "Photoshop Grundlagen" in Kooperation mit der VHS Gelsenkirchen. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Beginn: Sonntag, 19. April, 19 - 20.30 Uhr.

>>> Anmeldungen online oder unter 02323 16-2920 oder 16-3584.