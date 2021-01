Gymnasium Eickel - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Das Gymnasium Eickel.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten des Gymnasiums Eickel.

Name der Schule: Gymnasium Eickel

Name der/des Schulleiters*in: Antje Fehrholz

Zahl der Schüler: 760

Zügigkeit in Klasse 5: 4

Schulbeginn: 8.00 Uhr

Motto: Gut ausgebildet - gut aufgehoben

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein

Schulabschlüsse, die erworben werden können: Nun, alle vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur

Kooperationen mit anderen Schulen: ja, Gymnasium Wanne, Gesamtschule Wanne-Eickel, EBK und mit allen Grundschulen im Umkreis

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen:

Natur- und Vogelschutzverein Haltern und Umgebung e.V., BP, DSC Wanne, Ruderverein Emscher, Tennisverein TC Parkhaus, Herne Luna, Erziehungsberatungsstelle, Stadtbücherei Herne, Jugendkunstschule, Bildungsbüro, Kommunales Integrationszentrum, Beratung Autismus/Asperger, NRW Zentrum für Talentförderung, Bildung und Gesundheit, JH Burg Blankenheim, "Eifelzeit", RUB, Theater Traumbaum

Betreuungszeit/Betreuungsangebote:

Offener Ganztag von 13.25 Uhr bis 16.00 Uhr

Individuelle Förderung:

Wir fördern in allen Hauptfächern in Kleingruppen. Zudem gibt es unser Forder-Förder-Projekt für sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler der Klasse 6. Die Förderung von Stärken durch die Talentförderung + Schüleruni sind uns auch ein Anliegen. Außerdem nutzen wir die Stärken unserer Schülerschaft: Sie helfen in der Hausaufgabenbetreuung, in dem Programm Schüler helfen Schülern und auch bei den Deutsch-Checkern.

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch - aufenthalt? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Wir fahren mit dem 8. Jahrgang nach Herne Bay in GB, die Schülerinnen und Schüler, die Spanisch lernen, können an einem Sprachkurs in Salamanca teilnehmen, Frankreich ist auch im Programm (Liége, Paris). Wichtig ist uns auch die Fahrt nach Auschwitz - sie unterstützt uns hinsichtlich der in der Schule fest verankerten Arbeit an der Erinnerungskultur. Weitere Auslandsprojekte sind in Arbeit.

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Im Offenen Ganztag haben wir den Caterer Meyer Menü

Welche AGs werden angeboten?

AG-Angebot im Bereich Sport, aber auch in den musischen Fächern, wie Kunst (z. B. Papiermodelle) und Musik (Orchester, Schülerband) und in den Naturwissenschaften (z.B. Mikroskopieren, Garten AG)

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung (bitte maximal 3 ankreuzen und gerne eines ergänzen)?:

- Sprachen

- MINT

- Umwelt/Nachhaltigkeit

- Sonstiges: Gesellschaftswissenschaften

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

368, 306, 329

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung? ja, sehr gerne sogar

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Gut, wir verfügen wie alle Schulen in Herne über mnspro teams als Kommunikationsplattform und Möglichkeit zum Lernen in Distanz. Des Weiteren haben wir drei Computerräume und ein wirklich sehr fähiges schulinternes IT-Team

Das ist uns wichtig:

Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler als selbstständige, verantwortungsbewusste und tolerante Menschen mit Blick auf demokratische Strukturen ins Leben nach der Schule entlassen.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Wir sind eine gut funktionierende kleine Schule mit familiärem Charakter. Durch unser vielfältiges Angebot versuchen wir, auf sämtliche Stärken und Schwächen unserer Schülerinnen und Schüler einzugehen. Nicht nur Fachwissen, sondern auch für das Miteinander in der Gesellschaft wichtige Inhalte und Kompetenzen werden bei uns vermittelt. Wir stehen für unser o.g. Motto.

Internet: gymnasium-eickel.herne.de

