Gymnasium Wanne - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Das Gymnasium Wanne.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten des Gymnasiums Wanne.

Name der Schule: Gymnasium Wanne

Name der Schulleiterin: Heike Bennet

Schüler*innenzahl: 576

Zügigkeit in Klasse 5: 3

Schulbeginn: 8:00 Uhr

Motto: Selbst*Bewusst*Sein

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch

Mögliche Schulabschlüsse: Allgemeine Hochschulreife

Kooperationen mit Schulen: Gymnasium Eickel, Gesamtschule Wanne-Eickel

Kooperationen mit Unternehmen/Einrichtungen: Dachser Logistics, Talentkolleg Ruhr, Ruhr-Universität Bochum, Kommunales Integrationszentrum Herne, Theater Kohlenpott,

Musikschule Herne, diverse Sportvereine

Betreuungsangebote/-zeit: Gebundener Ganztag montags, mittwochs und donnerstags i.d.R. bis 15:10 Uhr; freiwillige Förder- und AG-Angebote bis 16:50 Uhr

Individuelle Förderung: Talente-Kleeblatt; Förder-Forderangebote (Rechtschreibung, Mathematik, Lesetraining sowie im AG-Bereich), Schülerpat*innen, Lernzeiten statt Hausaufgaben, Deutsch-Checker- Projekt, Online-Diagnostik, Coaching

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Kennenlernfahrt in Klasse 5; Mittelstufenfahrt; Studienfahrten in der Oberstufe; Fahrt nach Auschwitz; China-Austausch (Koop.)

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Wir bieten 3x/Woche von unserem Küchenteam frisch zubereitete Mahlzeiten plus Salatbuffet und Getränke in unserer Mensa an (monatliches Abo Euro 26,-); Breakpoint (Schüler*innencafè)

Welche AGs werden angeboten?

Roboter, Theater, Schach, Fußball, Klimaschutz, Taekwondo, Schülerzeitung, Koreanisch, Schulband, Querflöte, Rechtskunde, Selbstbehauptungskurs, Kommunikationstraining u.v.m.

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- Kulturelle Bildung

- Sprachen

- Sport

- Sonstiges: Soziales Lernen

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Sehr gute Anbindung über den Busbahnhof Buschmannshof

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung? Zahlreiche Fahrradständer sind auf dem Schulgelände diebstahlgeschützt vorhanden.

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Die Klassenräume der Klassen 5 sind mit modernster digitaler Ausstattungstechnik ausgerüstet. In unserer Studyhall stehen den älteren Schüler*innen PC-Arbeitsplätze zum Lernen zur Verfügung. Wir besitzen zwei Informatikräume sowie digitale Präsentationstechnik in allen Fachräumen. Unsere digitale Kommunikation erfolgt über Microsoft Office 365/Teams und WLAN-Anbindung. In Klassen 5/6 beginnen wir im Rahmen unseres Medienkompetenztrainings am Gymnasium Wanne mit dem Fach Informatik.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Das Gymnasium Wanne bietet seinen mit regionalen wie internationalen Herkunftsgeschichten ausgestatteten Schüler*innen den besten Lebens- und Bildungsraum durch eine Schulkultur, in der eine gute Allgemeinbildung und ein wertschätzendes soziales Miteinander großgeschrieben und gepflegt werden.

Internet: www.gymnasium-wanne.de

