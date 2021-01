Haranni-Gymnasium - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Das Haranni-Gymnasium.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten des Haranni-Gymnasiums.

Name der Schule: Haranni-Gymnasium

Name der Schulleiterin: Nicole Nowak

Zahl der Schüler: 629

Zügigkeit in Klasse 5: 3

Schulbeginn: 8.00 Uhr

Motto: „Die Schule mit Hand, Herz und Verstand.“

Fremdsprachen: Englisch, Französisch/Latein, Italienisch/Spanisch (in Kooperation).

Schulabschlüsse, die erworben werden können: Allgemeine Hochschulreife und alle anderen Schulabschlüsse (Fachabitur, schulischer Teil; mittlerer Schulabschluss, etc.)

Kooperationen mit anderen Schulen: Kooperation mit allen anderen Herner Innenstadtgymnasien und zwei Gesamtschulen (EFG und MCG).

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen: Vielfältige Kooperationspartner (Talentkolleg, zdi-Roberta-Zentrum, Hochschule Bochum, Archäologie-Museum, Stadtbibliothek, Sparkasse Herne, Stadtwerke, AOK, u.a.)

Betreuungszeit/Betreuungsangebote: Tägliche Übermittagsbetreuung, Nachmittagsangebote an allen Tagen und kostenlose Betreuung bis mindestens 15 bzw. 16 Uhr.

Individuelle Förderung: Förderangebote ab Klasse 5 (z.B. Deutschchecker, Mathematik- und Deutsch-Onlinediagnose, Förderunterricht in Kleingruppen, Projekt- und Vertiefungskurse u.v.m.)

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Freiwillige Austauschangebote und Auslandsfahrten ab Klasse 7 (u.a. Lüttich-Fahrt, Drittortbegegnungen, Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz ab Kl. 9, Oxfordaustausch in der EF, Rom- und Parisfahrten in der Oberstufe)

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Mensa als Teil der Ganztags- und Übermittagsbetreuung mit abwechslungsreichem Menüangebot (Apetito) zuzüglich großen Angeboten der Frische-Theke

Welche AGs werden angeboten?

Breites AG-Band ab Klasse 5 für alle Talente: Sportliche, künstlerisch-musikalische Angebote, Sprachenförderung, Technik und Mediengestaltung, aber auch Business Englisch u.a. Sprachenzertifikate, z.B. Zirkus-AG, Öko-AG im hauseigenen Garten, Youtube-AG, 3D-Druck-AG, Haustier-AG, Theater-AG, Tanz-AG, usw.

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- MINT

- Umwelt/Nachhaltigkeit

- Technik/PC

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Sehr gute Anbindung, da fußläufig zum Bahnhof/Herne Mitte, außerdem eine eigene Haltestelle („Haranni-Gymnasium“) direkt vor der Tür.

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Selbstverständlich – es stehen ausreichend Fahrradständer (überdacht und videoüberwacht) zur Verfügung, besondere Aktionen fördern den Schulweg mit dem Fahrrad.

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Guter Stand – WLAN in allen Gebäudetrakten vorhanden und von allen nutzbar, zahlreiche Klassen ausgestattet mit digitalen Boards, Tabletklassen, flächendeckender Einsatz von MS Teams im Distanzunterricht von allen Lehrkräften und Schüler*innen

Das ist uns wichtig:

Nähe zu unseren Schülerinnen und Schülern ist uns wichtig, wir sind immer Ansprechpartner für unsere Schülerinnen und Schüler und begleiten sie fortlaufend, um sie so zum bestmöglichen Abschluss zu führen. Schülerinnen und Schüler gestalten Schule aktiv und demokratisch mit.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Wir bieten ein vielfältiges und lebendiges unterrichtliches sowie außerunterrichtliches Angebot, so dass alle unsere Schülerinnen und Schüler ihre Talente entdecken, entfalten und sich in unserer Schule wohlfühlen können.

Internet: haranni-gymnasium.de

