Hauptschule Hans-Tilkowski - Die richtige Schule fürs Kind?

Die Außenansicht der Hans-Tilkowski-Schule, der einzig verbliebenen Hauptschule in Herne.

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Die Hans-Tilkowski-Schule.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten der Hauptschule Hans-Tilkowski.

Name der Schule: Hans-Tilkowski-Schule

Name der/des Schulleiters*in: Lothar Heistermann

Zahl der Schüler: ca. 400

Zügigkeit in Klasse 5: 2

Schulbeginn: 8 Uhr

Motto: Gute und gesunde Schule, die HTS auf dem Weg zur Wohlfühlschule

Fremdsprachen: Englisch, Türkisch und Kurdisch

Schulabschlüsse, die erworben werden können:

Hauptschulabschluss und alle Abschlüsse, die an der Realschule- oder Gesamtschule erworben werden können (Fachoberschulreife (FOR)/ FOR mit Qualifikation zur Berechtigung des Besuchs der „Gymnasialen Oberstufe“)

Kooperationen mit anderen Schulen:

Berufskollegs, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit allen Schulen und Schulformen Hernes

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen:

- Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund und der Universität Duisburg Essen in Kooperation mit QUA-LiS NRW

- Lehrstuhl für Lehr-Lernforschung Ruhr-Universität Bochum

- Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH (Berlin)

- SES-Senior-Experten-Service der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit

- ÄGGF- Ärztliche Gesundheitsförderung e.V.

- Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

- Verbraucherzentrale NRW

- e&u energiebüro gmbh

- WAZ/Funke-Mediengruppe

- DFB, DLRG, Handball-Bundesliga-Frauen, HTC

- Malerbetrieb Thiehoff

- IFAK e.V.

- Jugendkunstschule Herne e.V.

- Bildungszentrum des Handels Recklinghausen e.V.

- Caritas e.V.

- Berufswahlpass e.V.

Betreuungszeit/Betreuungsangebote:

Verlässliches und verbindliches Ganztagsangebot

Individuelle Förderung:

Crashkurse ZP-10 in Mathe, Deutsch, Englisch, Alphabetisierungskurs, Lernzeiten in Kleingruppen, LRS-Förderung

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Nein

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Täglich frisch zubereitete Mahlzeit durch einen Koch in Kooperation mit der benachbarten Realschule

Welche AGs werden angeboten?

AG Sporthelfer*innen, Schulsanitäter*innen, Streitschlichter*innen, Fußball, Fahrrad, Schwimmen, Tischtennis, Garten, Imker, Schule verschönern, Medienscouts, Roboter, Computer, Demokratie/Schulhofgestaltung, Schülerzeitung, Verantwortung, Mädchen, Kreativ, Kunst und Werk, Fahrradwerkstatt, Gesellschaftsspiele, Spielerisch Deutsch lernen, Alphabetisierung

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- Sport

- Umwelt/Nachhaltigkeit

- Technik

- Sonstiges: Berufsorientierung, Antidiskriminierung

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Gute Anbindung aus Herne-Mitte und Herne-Wanne: 390, 391, 368

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Es gibt einen eingefriedeten Abstellplatz

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Einrichtung der MNS-Pro Cloud, Informatikraum mit 16 Schülerarbeitsplätzen, Einzelarbeitsplatz in jedem Klassenraum, Durchgängiges Medienkonzept von Jahrgang 5 bis 10

Das ist uns wichtig:

Nur wer sich an seinem Lern- und Arbeitsplatz wohlfühlt, ist in der Lage, seine maximale Leistung abzurufen.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, warum also nicht!

Internet: hts-herne.de

