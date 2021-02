HCR startet Notbetrieb für drei Buslinien in Herne

Der HCR startet am Mittwochmorgen mit einem Notbetrieb in Herne.

Herne. Drei Buslinien in Herne haben nach dem Schneechaos in den vergangenen Tagen am Mittwochmorgen den Betrieb wieder aufgenommen.

Die ersten Busse haben am Mittwochmorgen (10.2.) wieder das Depot verlassen. Der HCR ist um 7 Uhr mit einem Notbetrieb auf fünf Linien gestartet – drei davon in Herne, zwei in Castrop- Rauxel.

Die Linie 311 fährt im 10-Minuten-Takt vom Zechenring über den Bahnhof Herne, über Sodingen und Realschule Sodingen zum Castrop Münsterplatz und zurück. Die Buslinie 323 fährt alle 20 Minuten ab Hauptbahnhof Wanne-Eickel (ohne Am Buschmannshof) über den Bahnhof Herne zur Siedlung Constantin und zurück. Die Linie 362 fährt im 10-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel (ohne Am Buschmannshof) über den Bahnhof Herne zum Innovationszentrum (ohne Horsthausen) und zurück. In Castrop-Rauxel nehmen die Buslinien 347 und 361 am Mittwoch den Betrieb wieder auf.

„Wir rücken sukzessive mit den Fahrzeugen aus“, sagt HCR-Sprecher Dirk Rogalla am Mittwochmorgen zu WAZ. Derzeit könne man aber noch nicht sagen, ob es bei den geplanten Strecken bleibe. „Wir wissen selbst noch nicht, ob wir alle Haltestellen anfahren können.“ Es könne daher sein, dass einzelne Haltestellen weiter ausfallen.

Bei einer Testfahrt am Dienstagabend (9.2.) habe sich gezeigt, dass längst nicht alle Bereiche angefahren werden können. Daher müsse man an der ein oder anderen Stelle von den üblichen Linienrouten abweichen. „Wir stehen in ständigem Dialog mit Entsorgung Herne und beobachten auch selbst die Gegebenheiten vor Ort“, so Rogalla. Sobald möglich, würden weitere Busse eingesetzt.

Glatteis sorgt in Herne weiterhin für Fahrausfälle

Der übrige Busverkehr könne aber erst wieder aufgenommen werden, wenn der Zustand der Straßen einen sicheren Betrieb zulässt. Hernerinnen und Herner müssten sich daher darauf einstellen, dass es auch in den nächsten Tagen keinen gewohnten Betrieb von Bus und Bahn geben wird, sondern nur ein stark begrenztes Angebot zur Verfügung steht. Aktuelle Infos gibt es unter www.hcr-herne.de.

Auch die Bogestra hat am Mittwoch (10.2.) den Betrieb wieder aufgenommen. Die U35 fährt zwischen Hustadt und Schloss Strünkede im 10-Minuten-Takt.

