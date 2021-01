Herne: 15-Kilometer-Regelung wirft noch viele Fragen auf

Herne. Gilt für Herner bald die Bewegungsbeschränkung auf 15 Kilometer? Doch diese Regelung würde eine Reihe von Frage aufwerfen

Zum verschärften Lockdown, den Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben, gehört auch die Maßnahme, dass sich Menschen, die in Regionen oder Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner leben, nur noch in einem Radius von 15 Kilometern von ihrem Wohnort bewegen dürfen. Doch diese Maßnahme wirft eine Menge von Fragen auf.

Gerade für Herne, dessen Wert in den vergangenen Tagen rund um diese 200er-Marke gependelt ist, stellt sich die Frage der Praktikabilität. Würde die Einschränkung tageweise gelten, je nach Inzidenz? Woher bekämen Bürger die Information, ob Einschränkungen gelten? Müssten Sie jeden Tag in den Newsblog der WAZ Herne schauen? Außerdem: Liegt der Wert in Herne über 200, gelten die Einschränkungen für die Herner, doch Menschen aus den Nachbarstädten - mit niedrigerer Inzidenz - dürfen nach Herne kommen?

Eine Frage: Wie wird die Einhaltung kontrolliert?

Was zu der Frage der Kontrolle führt: Die Stadt Herne müsste nämlich prüfen, ob sich Menschen aus einem Hotspot in der Stadt aufhalten. Dazu müssten die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes aber jeden Tag wissen, welche Städte Hotspots sind. Und hat die Stadt überhaupt genug Kräfte, um diese Regelung auch noch zu überwachen? Es muss ja auch die in Herne-Mitte und Wanne-Mitte kontrolliert werden oder die gesperrten Sportplätze.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Welche Aktivitäten gelten als „Freizeit- und Sportaktivitäten“? Kann man weiter als 15 Kilometer fahren, um in einem Supermarkt einzukaufen? Oder ist man verpflichtet, in dem einzukaufen, der am nächsten zum Wohnort gelegen ist? Kann man mehr als 15 Kilometer fahren, um ein Elternteil zu versorgen?

Ab welchem Punkt gelten die 15 Kilometer überhaupt? hat sich den Spaß gemacht und vom Rathaus Herne einen 15-Kilometer-Radius gezogen. Die Bewegungsfreiheit ist erstaunlich groß.

Darüber hinaus stellt sich die Frage von Ausnahmegenehmigungen. Wer bekommt sie? Wo kann man sie beantragen?

OB sieht Regelung eher als Zeichen, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda äußerte im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion die Erwartung, dass die Landesregierung nun klare Vorgaben für die Umsetzung macht. Er deutet die Regelung mit dem 15-Kilometer-Radius so: Die Regierung wolle damit offensichtlich das Zeichen setzen: Bleiben Sie zu Hause.

Auf das Herner Infektionsgeschehen, das momentan primär Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Krankenpflege zuzuordnen sei, erwartet Dudda indes wenig Auswirkungen. Dudda verweist auch die Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die gesagt hatte, dass es in einer Großstadt wie Berlin nicht praktikabel sei, den Weg von Mitte nach Spandau oder Marzahn abzumessen. Diese Sicht könne man durchaus auf die Metropole Ruhrgebiet übertragen.