Herne: "2. Ruhrpott Comedy Night" im Autokino am Gysenberg

Herne. Die "Ruhrpott Comedy Night" unterhält in Corona-Zeiten. Wie sich eine Live-Show vor Autos anfühlt und warum sich Martin Fromme darauf freut.

Die Premiere am vergangenen Samstag lief so gut, dass die zweite Ausgabe der "Ruhrpott Comedy Night" nicht auf sich warten lässt. Schon am Freitag, 1. Mai, um 19.30 Uhr gibt es im Autokino vor der Eishalle wieder einen Spaß-Abend mit Abstand. Moderator Helmut Sanftenschneider begrüßt dieses Mal den Herner Comedian Martin Fromme, Ludger K. aus Essen und das Duo Thekentratsch.

Viel Spaß beim Hupen und Blinken

"Für die Leute ist das eine riesige Party", ist Helmut Sanftenschneider überzeugt vom Unterhaltungswert der coronakompatiblen Comedy Show. "Sie reagieren die ganze Zeit." Mit Lichthupe, Warnblinkanlage oder Scheibenwischer können sie ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen, was heftigst genutzt worden sei. "Die kommen sogar mehr aus sich 'raus als sonst", ist sein Einruck. Den "super Sound" bekämen die Besucher direkt ins Auto geliefert und könnten ihn dort sogar selbst regeln. Die meisten seien Pärchen, sagt Sanftenschneider, der zumindest das Publikum in den ersten beiden Reihen lachen sehen kann.

Für den Moderator ist die Autokino-Show "ein Erlebnis, das man nicht vergisst". So gewöhnungsbedürftig die ersten Minuten gewesen seien, so gut habe dann doch die Kommunikation mit den Fans in den Fahrzeugen funktioniert, über deren Herkunft praktischerweise die Autokennzeichen Auskunft gäben. "Ihr kommt aus Wanne-Eickel?" Einmal Lichthupe - ja! Und wenn dann noch die Sonne untergehe und sich der Parkplatz in ein Lichtermeer verwandele, sei das eine besondere Stimmung. Apropos Licht: Falls die Batterie schlapp macht, wird vor Ort überbrückt.

Erster Auftritt seit zwei Monaten

Für den Herner Comedian Martin Fromme ist der Auftritt am Freitag der erste seit zwei Monaten: "Ich muss erst mal die Texte wieder lernen". Ausgehungert wie alle zurzeit unbeschäftigten Künstlerkollegen, ist er gespannt auf die neue Erfahrung: "Ich freu' mich auf das Autokino." Fromme präsentiert Auszüge aus seinem neuen Programm "Glückliches Händchen", verzichtet dabei aber natürlich auf Passagen, die eine direkte Interaktion mit dem Zuschauer oder der Zuschauerin erfordern. Wie es ist, ohne direktes Gegenüber zu spielen, hat er kürzlich schon ausprobiert: Für eine Wohngemeinschaft von Menschen mit Behinderungen hat er Teile seines Programms live gestreamt.

Gewinnen konnte Helmut Sanftenschneider für Freitag außerdem Ludger K. aus Essen. Ein Kabarettist, der auf aktuelle Ereignisse reagiere, kündigt der Moderator ihn an: "tagespolitisch und scharf, aber sehr lustig". Mit dem Duo Thekentratsch wird das Bühnenpersonal noch um zwei Frauen erweitert. "Ruhrpottmädel aus Dinslaken", beschreibt Sanftenschneider "die Becker" und "Frau Sierp", zwei gegensätzliche Typen, "die das Herz auf der Zunge tragen", außerdem singen und musizieren.

Unterstützung für Künstler in der Krise

Wichtig sei es ihm, Künstler auf die Autokino-Bühne zu holen, "die in dieser Situation Probleme haben", betont Helmut Sanftenschneider, und nicht die Stars, die jetzt für üppiges Eintrittsgeld in dem einen oder anderen Autokino spielten. Zumal diese ohnehin im nächsten Jahr die besseren Karten hätten, wie Martin Fromme voraussagt. Seine für 2020 gebuchten Auftritte seien auf 2021 verschoben worden, neue nicht dazu gekommen. Frommes Prognose: "Die großen Komiker werden dann in die kleineren Hallen gehen, die wir uns erspielt haben." Für die Kleinen blieben allenfalls "Dumping-Gagen".

Viele Bekannte und Freunde haben dem Herner Comedian schon geschrieben, wie sehr sie sich auf die Show freuen. "Die Zuschauer sind so dankbar", hat auch Helmut Sanftenschneider schon nach der ersten Show festgestellt. Viele seien das erste Mal nach sechs Wochen wieder 'raus gekommen. Endlich mal wieder lachen, einmal Ablenkung von der Corona-Misere. Dafür hätten sie sich in sehr emotionalen Nachrichten bedankt. "Ich habe noch nie so ein positives Feedback bekommen."

Mehr Infos

>>> Einige Resttickets können im Internet gebucht werden, für 30 Euro pro Auto: www.lmv-menzel.de. Snacks und Getränke gibt es ebenfalls auf diesem Weg.

>>> Die 3. Ruhrpott Comedy Night folgt am Samstag, 9. Mai. Eingeladen sind Olli Hilbring mit Live Cartoons, Esther Münch als Putzfrau Waltraud Ehlert und Tegtmeier-Preisträger Christian Hirdes, der einen Corona-Song vorstellen wird.

>>> Helmut Sanftenschneider und Martin Fromme produzieren weiter mit Guntmar Feuerstein auf Youtube "RuhrKultur-Live". Das nächste Special (ab Donnerstag, 30. April) dreht sich um die "Songs unseres Lebens". In der letzten Woche ging es um "Humor im Ruhrgebiet".