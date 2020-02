Herne: 32. Gesundheitswoche hat über 300 Veranstaltungen

Herne. Die 32. Herner Gesundheitswoche, im Zeichen der „Nachhaltigkeit und Gesundheit“, lädt vom 23. bis 29. März zu über 300 Veranstaltungen ein.

Die 32. Herner Gesundheitswoche bietet auch in diesem Jahr vom 23. bis 29. März ein umfangreiches Programm. Rund 90 Veranstalter laden Jung und Alt zu über 300 Veranstaltungen ein. Klassische Gesundheitsthemen wie Ernährung, Bewegung und Entspannung werden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchtet.

„Nachhaltig und gesund in die Zukunft!“: So lautet das Motto der 32. Herner Gesundheitswoche. „Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit und Gesundheit eng miteinander verknüpft werden können“, sagt Marie Meinhardt vom städtischen Fachbereich Gesundheitsmanagement.

15 Schulen und sechs Kitas arbeiten zusammen

Ein facettenreiches Sportprogramm mit Cross-Fit, speziellen Yoga-Kursen oder Pilates ermöglicht den Teilnehmern einen fitten Start in den Frühling. Wie eine gesunde und ausgewogene Ernährung zum Alltag wird oder Nachhaltigkeit im eigenen Garten gefördert werden kann, soll in verschiedenen Kursen näher gebracht werden. Verschiedene Techniken zur Stressreduktion, Burn-Out-Prävention und Entspannung gehören ebenfalls zum breiten Angebot.

Die enge Zusammenarbeit mit 15 Schulen und sechs Kitas ermögliche es, dass auch die Kinder und Jugendlichen aktiv an dem Programm teilnehmen können, sagen die Organisatoren. Die junge Generation soll dabei über eine gesunde Ernährung oder eine richtige Mülltrennung aufgeklärt werden. Verschiedene Mitmachaktionen laden die Sprösslinge ein, ihr athletisches Talent unter Beweis zu stellen.

Programm für Ältere und Senioren

Mit dem traditionellen „Aktionstag der Älteren“ am Dienstag, 24. März, sollen von 15 bis 18 Uhr ältere Menschen im Kulturzentrum Herne (Willi-Pohlmann-Platz) zu mehr Bewegung motiviert werden. Spiel und Sport soll dabei in einen aktiven Alltag integriert werden. Beispiel: „Gedächtnis- und Konzentrationstraining“ – die Veranstaltung am Mittwoch, 25. März, soll von 10.15 bis 11 Uhr im Marien Hospital Herne (Hölkeskampring 40) zu einer Verbesserung von Konzentration, Wahrnehmung, Merkfähigkeit und Erinnerungsvermögen beitragen.

Stadt Herne macht’s vor

Das Team der Stadt geht beim Thema Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel voran: Das Programmheft sei aus recycelbarem Papier hergestellt worden, und bei der Eröffnungsfeier am Montag, 23. März, gebe es für die geladenen Gäste ein vegetarisches Buffet, so Marie Meinhardt.

Das ganze Programm gibt es ab dem kommenden Freitag, 28. März, unter anderem im Rathaus Wanne (Rathausstraße 6), St. Marien Hospital Eickel (Marienstraße 2), Pestalozzi-Gymnasium (Harpener Weg 6) oder online unter: www.gesundheit-in-herne.deFast alle Veranstaltungen sind kostenfrei, zum Teil sind aber Anmeldungen nötig.