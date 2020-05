Herne: 34-Jähriger nach Glasattacke in der Nacht verurteilt

Acht Monate nach einer Glasattacke auf offener Straße ist ein 34-jähriger Wanne-Eickeler am Bochumer Landgericht zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss der Verurteilte 500 Euro Schmerzensgeld an das Opfer bezahlen.

Der Angeklagte und ein Nachtschwärmer waren sich am 20. September 2019 gegen Mitternacht auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Dorstener Straße zufällig begegnet. Der 34-Jährige bedrängte das spätere Opfer, ihm eine Zigarette zu geben – der andere Mann verneinte mehrfach. Nach einer Rangelei attackierte der Wanne-Eickeler dann seinen Kontrahenten überraschend durch einen Schlag mit einem in der Hand mitgeführten Glas im Gesicht. Der Nachtschwärmer erlitt durch Glassplitter eine Schnittverletzung unterhalb des Auges.

Vorwurf der Vergewaltigung wurde fallengelassen

Der ursprünglich mitangeklagte Vorwurf der Vergewaltigung wurde fallengelassen. Am 11. März 2019 sollte der 34-Jährige an der Bielefelder Straße bei einem Trennungsstreit die Nerven verloren haben, sich selbst mit einem Küchenmesser eine Stichverletzung zugefügt haben und dann sexuell über seine Ex-Freundin hergefallen sein.

Mit Blick auf die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung wurde dieser Anklagepunkt am Ende vorläufig eingestellt. Als zusätzliche Bewährungsauflagen wurde angeordnet, dass der drogenabhängige Wanne-Eickeler eine Entgiftungs- und Entziehungskur durchlaufen muss.

