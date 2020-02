Herne: 83-jähriger Mann kam nach Unfall ins Krankenhaus

Herne. Ein 83 Jahre alter Herner ist am Mittwoch auf einem Fußgängerüberweg in der Nähe des Herner Bahnhofs angefahren worden. Er kam ins Krankenhaus.

Ein 83-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall an der Funkenbergstraße in Herne-Mitte ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Fußgänger offensichtlich übersehen

Wie die Polizei berichtet, überquerte der Mann um 7.10 Uhr an der Funkenbergstraße / Bahnhofstraße den Fußgängerüberweg, als ein 67-Jähriger Herner mit seinem Auto in Richtung Baumstraße fuhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei übersah der Autofahrer den 83-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Der Fußgänger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.