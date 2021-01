Herne: Anmeldungen für die fünfte Klasse beginnen im Februar

Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Herne beginnen in der ersten Februarwoche.

Herne. Eltern können ihre Kinder ab Februar an den weiterführenden Schulen anmelden. Wegen der Corona-Pandemie gibt es eine Besonderheit.

Eltern können ihre Kinder in der ersten Februarwoche an den weiterführenden Schulen in Herne anmelden. Die Anmeldungen von Jungen und Mädchen für die Aufnahme in die 5. Klassen der städtischen Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien für das nächste Schuljahr werden von Dienstag, 2. Februar, bis Donnerstag, 4., jeweils von 8 bis 17 Uhr in den Geschäftszimmern der Schulen entgegengenommen. Anmeldungen für die städtische Hauptschule sind von Dienstag, 16., bis Donnerstag, 18. Februar, möglich, ebenfalls 8 bis 17 Uhr.

Um eine größere Menschenansammlung am ersten Anmeldetag zu vermeiden, wird darum gebeten, möglichst entsprechend der folgenden alphabetischen Einteilung nach den Nachnamen der Kinder an der Wunschschule zu erscheinen: Erster Anmeldetag A bis E, zweiter F bis N, dritter O bis Z. Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 und der ausgefüllte Anmeldeschein, der von der Grundschule ausgehändigt wurde, vorzulegen.

Anmeldungen für Sekundarstufe II

Die Anmeldungen für die Sekundarstufe II, Jahrgangsstufe 10 und 11, werden zwischen dem 1. und 19. Februar 2021 zu den üblichen Öffnungszeiten in den Geschäftszimmern der Schulen entgegengenommen; es wird empfohlen, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Erforderlich sind folgende Unterlagen: Ausgedruckte und unterschriebene Anmeldung von „Schüler Online“ und ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular. Fotokopie des letzten Halbjahreszeugnisses und

Abstammungsurkunde.

Da die Tage der offenen Tür aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, hat die WAZ alle weiterführenden Schulen gebeten, einen Fragebogen rund um ihre Schule zu beantworten.

Welches ist die richtige Schule für Ihr Kind? Alle Infos von allen Schulen finden Sie hier.

