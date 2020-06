Herne: Arbeitslosigkeit steigt weiter - aber langsamer

Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist auch im Mai gestiegen, aber nicht mehr so stark wie im April.

Herne. Die Zahl der Arbeitslosen steigt wegen der Coronakrise weiter an, allerdings nicht mehr so stark. Agentur-Chef sieht auch Zeichen der Hoffnung.

Der Herner Arbeitsmarkt steht nach wie vor deutlich im Zeichen der Corona-Krise. Allerdings hat sich der dramatische Einbruch vom April nicht in dieser Heftigkeit fortgesetzt. Im Vergleich zum April registrierte die Agentur für Arbeit im Mai 550 Menschen mehr ohne Beschäftigung. Einen Monat zuvor war die Zahl noch um 839 nach oben geschnellt.

Die Zahlen: Im Mai waren bei Agentur und Jobcenter 9561 Arbeitslose registriert. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt einen Anstieg um 1292 Personen oder 15,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 12,1 Prozent und ist in den vergangenen vier Wochen um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Quote um 1,6 Prozentpunkte erhöht. „Der Einbruch am Arbeitsmarkt setzt sich fort, allerdings deutlich abgeschwächter als in den letzten zwei Monaten“, so Agentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers. Grund für den etwas verhalteneren Anstieg seien nicht zunehmende Entlassungen. Hier zeige sich der Arbeitsmarkt in Herne robust.

Agentur-Chef: Viele Betriebe hoffen, bald wieder in ein relativ normales Geschäft einsteigen zu können

Die Wirtschaftsstruktur sei stabil und viele Betriebe hofften, dass sie möglichst bald wieder in ein relativ normales Geschäft einsteigen könnten. Es gebe auch Gutes zu vermelden, so Neukirchen-Füsers: Fachkräfte würden weiterhin in allen Branchen gesucht. Die Auftragsbücher der Handwerker seien weiter gefüllt und diese Betriebe suchten Personal. Die Verlierer seien auch in der Krise oft geringer qualifizierte Kräfte.

Neukirchen-Füsers betont: „Kurzarbeit ist weiterhin das Gebot der Stunde.“ Kurzarbeit verhindere Entlassungen und sichere Arbeitsplätze. Das habe sich 2008 zur Finanzkrise bewahrheitet und zeige sich jetzt wieder. Neu sei, dass nahezu alle Branchen betroffen seien, etwa der Dienstleistungsbereich und das Gastgewerbe. Er hofft, dass es auch in diesen Branchen zu deutlich weniger Entlassungen kommt.

Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit sinkt wieder

Nachdem im April die Kurzarbeit-Anzeigen sprunghaft von 148 Unternehmen (Anzeigen März) mit 3241 Mitarbeitern auf 804 Unternehmen mit 7766 Mitarbeiter gestiegen seien, sinke die Zahl der Anzeigen wieder. Dennoch hätten auch im Mai 92 neue Unternehmen mit 921 Mitarbeitern Kurzarbeit angezeigt. Insgesamt verzeichnet die Agentur in Herne damit 1045 Unternehmen, die seit Beginn der Pandemie Kurzarbeit angemeldet hätten. Theoretisch könnten 11.928 Mitarbeiter betroffen sein.

Welche Unternehmen und wie viele Mitarbeiter letztendlich Kurzarbeitergeld beziehen, könne jedoch erst zeitverzögert genau ermittelt werden, heißt es. Die Betriebe hätten drei Monate Zeit, angemeldete Kurzarbeit auch zu beantragen. Die Anzeige ist eine Vorhersage des Arbeitgebers.

Neukirchen-Füsers appelliert an die Unternehmen, trotz aller Herausforderungen die Zeit zu nutzen: „Viele Bereiche müssen sich aktuell neu orientieren und durch Qualifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit neue oder veränderte Geschäftsmodelle finden, um weiterhin auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Ich möchte daran erinnern, dass das Jahr mit einem bundesweiten Appell zur Qualifizierung startete. Daran hat sich nichts geändert.“ Viele Bildungsanbieter hätten sich schnell und flexibel auf die neue Situation eingestellt und seien entweder wieder geöffnet oder böten E-Learning-Produkte an. Auch die Agentur für Arbeit stehe mit ihren gesamten Dienstleistungs- und Beratungsangebot zur Verfügung.