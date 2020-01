Herne: Auto touchiert Fußgängerin und verletzt sie schwer

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin in Herne in ein Krankenhaus.

Herne. Eine Autofahrerin (25) hat am Dienstag in Herne beim Abbiegen eine Fußgängerin (57) übersehen und touchiert. Die Frau wurde schwer verletzt.

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin (25) aus Recklinghausen am frühen Dienstagmorgen an der Schillerstraße/Sodinger Straße in Herne eine Fußgängerin (57) übersehen.

Nach Polizeiangaben fuhr die 25-Jährige gegen 6.35 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Mont-Cenis-Straße. Als sie hinter der Kreuzung mit der Sodinger Straße links in die Einfahrt eines Grundstücks abbiegen wollte, habe sie die Fußgängerin auf dem Gehweg übersehen.

Die 57-Jährige wurde beim dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, dort musste sie stationär bleiben.

