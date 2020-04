Herne: Autokino am Wananas startet mit M’Barek und Trollen

In Kornwestheim war „Nightlife“ mit Palina Rojinksi (auf der Leinwand) bereits zu sehen, am Donnerstag läuft er auch zur Premiere des Autokinos am Wananas.

Herne. Mit Elyas M’Barek in der Komödie „Nightlife“ feiert das Autokino am Wananas Premiere. Welche der zehn Vorstellungen bereits ausverkauft sind.

Nach dem erfolgreichen Autokino-Auftakt am Gysenberg können sich motorisierte Filmfreunde ab Donnerstag nun am Wananas über die kinofreie Zeit hinwegtrösten. Die Herner Filmwelt präsentiert auf dem Parkplatz des Freizeitbades Am Wananas 1 täglich ab 20.45 Uhr einen Film. Der Unterschied zum Angebot am Gysenberg: Das Programm ist deutlich aktueller - die Filme sind allesamt in diesem Jahr oder in einem Fall sogar bisher noch gar nicht bundesweit angelaufen.

Am Wochenende gibt es Action

Zum Auftakt geht die Filmwelt auf Nummer sicher und zeigt am Donnerstag, 30. April, die deutsche Komödie „Nightlife“ mit Elyas M’Barek, Palina Rojinski und dem wunderbaren Nicholas Ofczarek („Der Pass“). Keine Überraschung: Die Vorstellung ist bereits ausverkauft.

Matthew McConaughy in „The Gentlemen“ - zu sehen am Samstag. Foto: dpa

Beim Familienabend am Freitag gibt’s dann eine Premiere: die Animationskomödie „Trolls World Tour“aus dem Hause DreamWorks wäre am 23. April in den Lichtspielhäusern angelaufen. Auch für diese Vorstellung sowie für Guy Ritchies „The Gentlemen“ mit Matthew McConaughy am Samstag gilt: ausverkauft! Tickets erhältlich sind dagegen die US-Actionkomödie „Bad Boys For Life“ mit Will Smith (Stand: Mittwoch 11 Uhr).

„Der Unsichtbare“ zum Abschluss

Für alle weiteren Filme bis Mittwoch sind dagegen noch Karten erhältlich. Auf dem Spielplan: der klassische Krimi „Knives Out - Mord ist Familiensache“ am Montag, das Biopic „Lindenberg. Mach dein Ding!“ am Dienstag und die Action-Komödie „Der Spion von nebenan“ am Mittwoch.

Komplettiert wird das Programm am Donnerstag durch die Verfilmung des Bestsellers „Die Känguru-Chroniken“ am Donnerstag (Tickets erhältlich), Disneys Animationsfilm „Onward: Keine halben Sachen“ am Freitag (ausverkauft) und den Horrorthriller „Der Unsichtbare“ mit Elisabeth Moss, bekannt aus so tollen Serien wie „Mad Men“ und „The Handmaid’s Tale“ (Tickets erhältlich).

>>> Alle weiteren Infos über Preise, Vorbestellungen etc. gibt es auf filmwelt-herne.de.