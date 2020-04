Herne: Bauarbeiten führen zu Einschränkungen auf A 43

Herne. Wegen eines Brückenneubaus wird es auf der A 43 für etwa drei Monate zu Einschränkungen kommen. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.

Weil der Neubau einer Eisenbahnbrücke über die A43 bis Sommer 2021 ansteht, bereitet die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr derzeit die Fahrbahn für die Arbeiten vor. Dadurch komme es auf der A43 zwischen dem Kreuz Herne und der Anschlussstelle Herne-Eickel für etwa drei Monate zu Einschränkungen, teilt die Behörde mit.

Autofahrer müssten mit Staus rechnen. Die Vorbereitungsarbeiten liefen in drei Phasen ab. In der ersten Phase werde am Mittelstreifen gearbeitet. Deswegen seien die beiden Fahrspuren der A43 nach „außen“ verlegt, so dass eine davon über die sogenannte Verflechtungsspur zwischen dem Kreuz und der Anschlussstelle Herne-Eickel laufe.

Deutsche Bahn will Brücke bauen

In der zweiten Phase, die in etwa zwei Wochen starte, würden drei Fahrspuren auf die Fahrtrichtung Wuppertal gelegt, nur eine bleibe auf der Fahrtrichtung Münster, direkt am Mittelstreifen. Laut Straßen.NRW könne dadurch am östlichen Randbereich der A43 gearbeitet werden. In der dritten Phase wechselten die Arbeiten dann auf die Westseite, so dass der Verkehr mit drei Spuren auf der Fahrtrichtung Münster laufe, während auf der Fahrtrichtung Wuppertal nur eine Spur bleibe.

Während der Hauptverkehrszeiten blieben so immer zwei Fahrspuren offen. In der Nacht oder am Wochenende müsse der Verkehr allerdings teilweise auf eine Spur reduziert werden, um die Übergänge zwischen den Fahrspuren fertigzustellen. Die Arbeiten seien notwendig, weil die Deutsche Bahn bis zum Sommer 2021 eine von drei Eisenbahnbrücken südlich des Kreuzes neu bauen will, teilt Straßen.NRW mit.

Autobahn wird abgesenkt

Die neue Brücke habe keinen Mittelpfeiler und müsse deshalb einen „dickeren“ Überbau bekommen, um die zukünftig sechsspurige A 43 zu überspannen. Damit zwischen Brücke und Autobahn trotzdem genug Platz bleibt, werde letztere nun auf 600 Metern um etwa 60 Zentimeter abgesenkt. Die Arbeiten an der Brücke beginnen, sobald die Absenkung abgeschlossen ist.