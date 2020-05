Herne: Bereket Brot investiert Millionen in Erweiterung

Herne. Das Wattenscheider Unternehmen Bereket Brot baut in Herne aus: Die Brotfabrik in Baukau wird erweitert, neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Brotfabrik Bereket an der Rottstraße in Herne wird ausgebaut. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, kündigte Oberbürgermeister Frank Dudda nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung an.

Das Wattenscheider Unternehmen Bereket Brot siedelte sich vor knapp zehn Jahren in Baukau an, nun soll die Kapazität ausgebaut werden. Laut OB Dudda nimmt die Firma, die mittlerweile in mehreren Revierstädten produziert, dafür einen hohen einstelligen Millionenbetrag in die Hand. Mit der Investition in die Produktion und die Tiefkühllogistik sollen 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Bereket beliefert über 1000 Einzelhändler im Revier direkt und vertreibt im Frischebereich mit Handelspartnern seine Brote bundesweit, die Tiefkühlprodukte gar in ganz Europa.