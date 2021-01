Herne: Bilder, Musik und Literatur hinter Glas im Hallenbad

"Sound and Art": Die drei Künstler Michael Völkel, Volker Lückfeldt und Edward P. (v.l.) im "Hallenbad" an der Heinestraße in Wanne.

Herne. Die Künstler Michael Völkel, Edward P. und Volker Lückfeldt treffen sich täglich im Kreativ.Quartier. Das Publikum bleibt draußen.

Im September des letzten Jahres haben sich die drei Künstler gefunden, um gemeinsam ein neues Kunst-Konzept zu präsentieren. Die Drei sind der Herner Musiker und Autor Michael Völkel, der Wittener Maler und Grafiker Edward P. und Volker Lückfeldt, Tänzer, Schauspieler und Maler. Unter dem Motto „Sound and Art“ - Klang und Kunst - arbeiten sie seit Montag im „Hallenbad“ im Kreativ.Quartier Wanne. Das Publikum muss aktuell erst einmal draußen bleiben. Aber „Hinter Glas ist auch schön“ haben sie ihre gemeinsame Aktion benannt.

Filmszenen und ein Spiel der Farben

Edward P. hat schon einige Bilder aufgehängt. Für die Ausstellung hat er Bilder ausgesucht, die sich an Szenen aus Filmen und von Stars der Pop-Kultur orientieren. Da schauen einen Laurel und Hardy verschmitzt an. Oder David Bowie stellt sich in Pose. Auf der anderen Seite des ehemaligen Ladenlokals an der Heinestraße hängen die Bilder von Volker Lückfeldt. Seine Arbeiten bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen wieder erkennbaren Formen und abstrakten Strukturen. Da mag man Landschaften erkennen oder auch ein bewegtes Spiel der Farben und Formen.

Aber die Drei wollen mehr als eine übliche Ausstellung. Kunst, Musik und Literatur treffen sich zu einer gemeinsamen Präsentation.

Offenes Programm

Was genau in der nächsten Zeit weiter passieren wird, ist noch offen. Die Künstlergruppe trifft sich bis zum 2. Februar jeden Tag von Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr. „Edward wird hier malen und ich spiele Gitarre“, erklärt Michael Völkel. „Volker wird dann zwischendurch lesen. Wir reagieren aufeinander und auch auf das Publikum draußen.“ Es werden Texte verschiedener Autoren gelesen, aber auch Auszüge aus Michael Völkels Ruhrgebiets-Schauer-Roman „Der Schrecken im Flöz“.

„Die Leute sollen einfach mal vorbeikommen, hören und gucken“, fordert Edward P. auf. „Und sich an der Scheibe die Nasen plattdrücken“, ergänzt Volker Lückfeldt.

Eröffnung in anderer Form

Für Samstag, 23. Januar, war ab 15 Uhr eine Eröffnung geplant, die aber angesichts der Corona-Regeln in der „normalen“ Form ausfallen wird. Gäste sind trotzdem gerne gesehen. Nur sie müssen draußen bleiben und Abstand halten. Musik und Texte werden nach draußen übertragen. Wie gesagt: „Hinter Glas ist auch schön!“

Und wenn das Konzept aufgeht, suchen die Drei weitere Orte, die sie bespielen können.

>>> "Sound and Art", Kreativ.Quartier Hallenbad, Heinestraße 1.