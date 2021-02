Herne: Busse der HCR bleiben auch weiter im Depot

Die Bushaltestelle Sparkasse in der Herner Innenstadt wird am Dienstag heute zunächst verwaist bleiben.

Herne. Die Busse der HCR fahren auch weiter nicht. Dies sei angesichts der vereisten Straßen nicht zu verantworten, so HCR-Sprecher Dirk Rogalla.

Die Busse der HCR bleiben auch am Dienstag im Depot. Das hat HCR-Sprecher Dirk Rogalla auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mitgeteilt.

Angesichts der Witterungsverhältnisse wäre es unverantwortlich, die Fahrzeuge auf die Strecke zu schicken. Zwar gebe es immer mal freie Straßenabschnitte, aber der größte Teil der Strecken sei noch vereist. Selbstverständlich stehe man mit Entsorgung Herne in ständigem Kontakt, um die Lage zu bewerten.

Das Problem sei, dass die Straßen unter der Schneedecke vereist seien. Die HCR werde die Lage ständig prüfen und bewerten. Ein Problem sei das Wenden an den Endhaltestellen. Man arbeite fieberhaft daran, dass es vielleicht am Mittwoch auf einzelnen Strecken eine Art Notfallfahrplan gebe, so HCR-Sprecher Dirk Rogalla. Aber an einen Einsatz von Gelenkbussen sei nicht zu denken. Vor dem Hintergrund des Dauerfrostes auch tagsüber sei auch in den kommenden Tagen mit Einschränkungen zu rechnen.

Bei der Bogestra ist die Lage vergleichbar. Alle Busse bleiben im Depot. Es fahre lediglich die U35 zwischen Schloß Strünkede und Oskar-Hoffmann-Straße, so Sprecherin Sandra Bruns auf Anfrage.