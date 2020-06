Herne: CDU stellt ihre Kandidaten für die Ratswahl auf

Herne. Die CDU in Herne hat ihre Kandidaten für die Ratswahl am 13. September aufgestellt. Mit diesen Männern und Frauen will die Union in den Rat.

Die CDU in Herne hat am Sonntag ihre Direktkandidaten für die Kommunalwahlen gewählt und die Liste für den Rat aufgestellt. Überraschungen blieben aus.

Es war aber kein „normaler“ Parteitag, den die Union da im Kulturzentrum für die Kommunalwahlen am 13. September durchgeführt hat, nicht mal ein Parteitag überhaupt, sondern „nur“ eine Aufstellungsversammlung. Die Corona-Pandemie ließ einen größeren Rahmen nicht zu, deshalb wurde auch über das Wahlprogramm gar nicht erst abgestimmt – das hatte die Vorsitzendenkonferenz vor dem Treffen erledigt. Und den OB-Kandidaten hatte die Union mit Timon Radicke bereits im November gewählt.

Alle CDU-Stadtverordneten zogen über die Liste in den Rat ein

Er führt die Liste an: Hernes CDU-Kreisvorsitzender und OB-Kandidat Timon Radicke. Foto: Klaus Pollkläsener / Foto Funke Services

So saßen die 95 Mitglieder, die am Morgen ins Kulturzentrum kamen, im großen Saal an Einzeltischen und im gebotenen Abstand nebeneinander und hatten eine vergleichsweise kurze Tagesordnung vor sich. Das Ziel: wegen Corona schnell fertig werden: „Wir wollen uns keine Platzschlacht liefern“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Timon Radicke (34) vor dem Parteitag zur WAZ. Und in den Tat: die blieb aus.

Die Liste für die Ratswahl spielt auch bei der CDU eine große Rolle. Bei den letzten Kommunalwahlen vor fünf Jahren gewann die SPD alle Wahlkreise – und entsprechend zogen auch alle Ratsvertreter der Union über die Liste ein, 15 an der Zahl. Der Kreisvorstand hatte die Liste in den vergangenen Wochen in Gesprächen unter anderem mit den Ortsvereinsvorsitzenden aufgestellt.

Radicke spricht von schlagfertiger und geschlossener Truppe

Das sind die ersten 20 Plätze Auf den ersten 20 Plätzen wurden gewählt: 1. Timon Radicke, 2. Bettina Szelag, 3. Andrea Oehler, 4. Andreas Barzik, 5. Sven Rickert, 6. Barbara Merten, 7. Jürgen Hausmann, 8. Maria Schmidt, 9. Markus Mähler, 10. Björn Wohlgefahrt, 11. Michael Lewburg, 12. Angelika Hörling, 13. Christoph Bußmann, 14. Peter Neumann-van Doesburg, 15. Heiner Kranemann, 16. Erwin Telkemeier, 17. Michael Musbach, 18. Gisela Budde-Viets, 19. Thomas Mensing, 20. Tim Köhne. Die Einzelergebnisse wurden bei der Aufstellungsversammlung nicht verkündet, sie sollen dem Protokoll beigefügt werden. Sie lagen zwischen 68 und 95 Prozent, sagte Versammlungsleiter Markus Schlüter. Andrea Oehler wurde bei der Versammlung zur Bewerberin für das Amts der Bürgermeisterin aufgestellt. Oehler, auch in dieser Amtszeit Bürgermeisterin, erhielt 100 der Stimmen.

Parteichef Radicke hatte 2017 bei seiner Wahl angekündigt, neue und vor allem jüngere Gesichter in den Rat zu holen. Sechs „neue“ unter den ersten 15 Listenplätzen, darunter er selbst, vier weitere bis zum Platz 20, das ist das Ergebnis. Gegenkandidaturen gab es nicht, die vorgelegte Liste wurde in geheimer Wahl bestätigt. Radicke, bislang Mitglied der Bezirksvertretung Herne-Mitte, bedankte sich in seiner kurzen Rede bei älteren Stadtverordneten, dass sie nun Platz machen für neue Gesichter. Der Frauenanteil unter den ersten 15 bleibt bei einem Drittel.

Mit dem Ergebnis der Versammlung zeigte sich Parteichef Radicke zufrieden. Er sprach von einer „schlagfertigen und geschlossenen Truppe“. Sie wolle im neuen Rat die „erfolgreiche Arbeit“ der vergangenen fünf Jahre fortsetzen, ja noch steigern, sagte er.

CDU-Spitzenkandidat für das Ruhrparlament stellte sich vor

Gast bei der Versammlung: der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Zollverein Hans-Peter Noll Foto: Kai Kitschenberg

Bei der Aufstellungsversammlung kam auch Hans-Peter Noll zu Wort. Der Herner, Vorsitzender der Stiftung Zollverein und früher Chef von RAG Immobilien, wurde erst am Freitag zum CDU-Spitzenkandidaten für die Wahl des Ruhrparlaments nominiert. Auch sie findet bei den Kommunalwahlen am 13. September statt, für die SPD wurde mit OB Frank Dudda ebenfalls ein Herner nominiert. Der Herner Noll sei ein ausgewiesener wie erfolgreicher Geschäftsführer und für den Spitzenplatz im Ruhrparlament die beste Wahl, so Radicke.

In einer kurzen Rede stellte der 61-Jährige sich und seine Themen vor. Darunter: Kultur, Umweltschutz, Wirtschaftskraft und Ruhrkonferenz. Seine Leidenschaft sei die Region, so Noll, und um sie voranzutreiben und weiterzuentwickeln, wolle er nicht mehr am Spielfeldrand stehen, sagte er, sondern: nun auf dem Platz.