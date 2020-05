Herne: Christof Schläger überrascht mit Schiffshorn-Konzert

Einem lautstarken Schiffshorn-Konzert haben jetzt Anwohner und Passanten der Sodinger Akademie Mont-Cenis beigewohnt. Dort fuhr am Dienstag der Herner Klangkünstler Christof Schläger mit einem Tieflader vor, bestückt mit 96 Schiffshörnern. Hintergrund: Mit der Aktion „World in Transit“ will Schläger die von der Coronakrise gebeutelte Bevölkerung mit einem künstlerischen Impuls erfreuen.

Termine nicht bekannt gegeben

Nach einem ersten Stopp auf der Halde Hoheward in Herten, wo ihm vier Menschen und vier Hunde zuhörten, war auch in Sodingen die Abstandsregelung problemlos einzuhalten. Hier und da hielt ein Spaziergänger oder Radfahrer an und zückte das Handy. Gespielt wurden zwei Eigenkompositionen von Schläger und seiner Frau Marjon Smit und eine Komposition von Philip Glass. Nachmittags hielt der Truck dann noch am Schloss, bevor er zurück zur Maschinenhalle Teutoburgia kehrte. Die Auftrittstermine durften vorher nicht bekannt gegeben werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Christof Schläger plant, sofern möglich, mit „World in Transit“ auf Europatour zu gehen.