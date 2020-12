Herne: Corona-Impfzentrum wurde erfolgreich getestet

Herne Die Stadt Herne hat das neue Corona-Impfzentrum getestet. Azubis spielten Gäste, die sich impfen lassen wollen. Wie sie das machten.

Die Stadt Herne hat das neue Corona-Impfzentrum am Revierpark Gysenberg erfolgreich getestet. Das sagt Stadtsprecherin Nina Haupt. Der Testlauf an diesem Mittwoch vor Heiligabend sei ausgesprochen hilfreich gewesen, bilanziert der städtische Gesundheitsdezernent Johannes Chudziak.

Bevor der Impfstoff in Kürze in Herne ankommt, hätten die Stadt Herne, die Kassenärztliche Vereinigung, das Deutsche Rote Kreuz und die Sicherheitsfirma einen Probelauf ohne tatsächliche Impfungen durchgespielt, so Haupt. Städtische Auszubildende hätten dabei die Rolle der Gäste übernommen und alle Stationen in der Halle

durchlaufen.

Azubis überlegten sich eigene Rollen

Dabei hätten sie auch Menschen mit Hilfebedarf gespielt. So seien einige Azubis mit einem Bürostuhl gekommen, um Rollstuhlfahrer zu mimen. Andere hätten sich eigene Rollen überlegt, die teilweise gar nicht vorgesehen gewesen seien. So habe ein Testkandidat simuliert, dass er blind sei, ein anderer habe versucht, sich zwei Mal impfen zu lassen.

„Ganz herzlichen Dank an unsere Azubis. Durch ihre eigenen Ideen haben sie uns wichtige Hinweise gegeben“, so Chudziak.

[Alle wichtigen Fragen und Antworten rund ums Impfzentrum

Insgesamt habe sich gezeigt, dass das Impfzentrum gut funktioniere. An wenigen Stellen sei nachjustiert worden. Zum Beispiel habe die Beschilderung optimiert werden können, und es sei mehr Zeit für Menschen mit Hilfebedarf eingeplant worden, heißt es in einer Mitteilung.

Das Impfzentrum in der Dreifachturnhalle im Gysenbergpark sei jetzt einsatzbereit und könne in Betrieb gehen, sobald der Impfstoff eintreffe. Die ersten Dosen würden allerdings vor Ort in Pflegeheimen verimpft, voraussichtlich am Sonntag, 27. Dezember.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]