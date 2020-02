Um 12 Uhr ging es in Herne los: Trotz Regen und Kälte haben sich die Narren in Herne nicht vom Feiern abhalten lassen. Das sind die schönsten Bilder des Rosenmontagszuges in Herne.

Großer Karnevalszug 1 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

2 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

3 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

4 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

5 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

6 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

7 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

8 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

9 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

10 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

11 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

12 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

13 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

14 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

15 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

16 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

17 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

18 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

19 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

20 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

21 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

22 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

23 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

24 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

25 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

26 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

27 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

28 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

29 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

30 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

31 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

32 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

33 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

34 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

35 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

36 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

37 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

38 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

39 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener

40 / 40 Großer Karnevalszug Der Rosenmontagszug der HeKaGe startete am Kurt-Edelhagen-Platz und fand seinen Abschluss vor der Ehrentribüne auf dem Robert-Brauner-Platz. Foto: Klaus Pollkläsener