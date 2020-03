Das Herner DRK bietet am 29. März einen Blutspendetermin an.

Blutspende Herne: Deutsches Rotes Kreuz bietet Blutspendetermin an

Herne. Trotz oder gerade wegen der Corona-Epidemie: Das Herner DRK bietet am Sonntag, 29. März, in Eickel einen Blutspendetermin an.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Sonntag, 29. März, im DRK-Haus an der Harkortstraße 29 von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit der Blutspende an- trotz oder gerade wegen der Corona-Epidemie.

In den vergangenen Tagen habe der DRK Blutspendedienst alles getan, um die angekündigten Blutspendetermine durchzuführen. Da die Blutspenderzahlen unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgung der Krankenhäuser mit Blutprodukten haben, appelliert Stephan Jorewitz vom DRK-Blutspendezentrum Hagen: „Bitte helfen Sie uns bei der Versorgung der Krankenhäuser und nutzen Sie unsere Termine!“

Hygiene sowie Husten- und Niesetikette beachten

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen könne es aber trotz aller Bemühungen vorkommen, dass aus verschiedensten Gründen Termine kurzfristig abgesagt werden müssen. Weitere Info: www.blutspendedienst-west.de. Kostenlose Hotline unter 0800 -11 949 11 von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Die Durchführung aller Blutspendetermine erfolgt stets unter ärztlicher Aufsicht und unter Berücksichtigung höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards. Spender sollten auf eine gute Handhygiene achten und die Hände gründlich und häufig waschen (Handgelenke, Fingerzwischenräume und das Nagelbett). Sie sollten die „Nies- und Hustenetikette“ beachten und Einmaltaschentücher verwenden. Niesen Sie in die Armbeuge und drehen Sie sich von anderen Menschen weg. Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht und reinigen Sie Ihr Handydisplay. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden.