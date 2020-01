Herne. Die Erweiterung des Volksparks, weitere „Lecker in Eickel“-Abende und beleuchtete Fußwege: Diese Themen werden momentan in Eickel diskutiert.

Herne: Diese Themen bewegen die Menschen in Eickel momentan

Bei der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Eickel kamen viele Themen auf den Tisch, die die Eickeler momentan bewegen. Das sind einige davon:

Erweiterung des Volksparks

Die Betriebshöfe der Stadt Herne werden zukünftig an einer zentralen Stelle an der Meesmannstraße zusammengelegt. Mitte des Jahres werde deshalb auch der jetzige Betriebshof in Eickel aufgegeben, erklärte Thilo Sengupta vom Fachbereich Stadtgrün. Ob man die dadurch nicht mehr genutzte Fläche dann dem Volkspark Eickel zuschlagen könne, wollte eine Bürgerin wissen. Die Antwort der Verwaltung: nein. Denn die Fläche des Betriebshofes hätte durch den Tierpark und die Gebäude keine Verbindung zum Rest der Parkanlage, erklärt Sengupta „Es wird eher angedacht, die nicht mehr benötigte Betriebshoffläche dem Tierpark zuzuschlagen.“ So würde es zu keinen baulichen Maßnahmen und somit zu keinen zusätzlichen Kosten kommen. Denn die Teile des Betriebshofs, die als Sozialräume für das Tierparkpersonal genutzt werden, sollen auch nach der Fertigstellung des zentralen Betriebshofs weitestgehend erhalten bleiben, erklärt Sengupta. „Außerdem bleibt der Gebäuderiegel, in dem sich auch einige Ställe befinden, bestehen und wird nicht abgerissen.“

Nutzung des Sud-und Treberviertels

Bereits im vergangenen Jahr war die Reihe „Lecker in Eickel“ ein Erfolg. Daran wollen das Stadtmarketing und Veranstalter Peter Meinken anknüpfen und veranstalten in diesem Jahr acht „Lecker in Eickel“-Abende. Zusätzlich habe sich ein zweiter privater Anbieter aus Recklinghausen angekündigt, berichtet Tina Dzierla vom Stadtmarketing. Dieser plane seine Veranstaltung bereits für Februar oder März. Das Stadtmarketing selbst werde in diesem Jahr keine Veranstaltung im Sud- und Treberviertel durchführen. „Dafür haben wir derzeit weder die personellen noch die finanziellen Kapazitäten“, so Dzierla.

Entfernung von Bäumen auf der Edmund-Weber-Straße

Lokales Gelungene Prämiere im letzten Jahr „Lecker in Eickel“ feierte im letzten Jahr seine Premiere und wurde sehr gut angenommen. Laut Veranstalter Peter Meinken kamen etwa 600 Gäste. Trotz des Erfolges betont Andreas Barzik (CDU), dass das Stadtmarketing das Sud- und Treberviertel für ihre Planung 2021 nicht aus dem Blick verlieren dürfe. Er wünsche sich neben den bereits vorhandenen Veranstaltungen auch Kleinkunstvorstellungen oder ähnliches, welche vom Stadtmarketing veranstaltet werden sollten.

Nach der Erneuerung der Fahrbahn der Edmund-Weber-Straße wurde eine Reihe Straßenbäume gepflanzt. An den Standorten vor dem Haus Nummer 200, an der Ecke zur Marktstraße und auf der Verkehrsinsel an der Einmündung der Westfalenstraße seien diese Bäume nun wieder entfernt worden, teilt Willibald Wiesinger, SPD-Fraktionsvorsitzender mit. Auf Nachfrage erklärt Thilo Sengupta, dass dies städtische Bäume seien und sie gefällt wurden, da sie nicht mehr verkehrssicher gewesen seien. „Bis auf einen Standort wird es keine Nachpflanzungen geben, da diese sich zu nah den dortigen Häusern befinden“, so Sengupta.

Beleuchtung Fußgängerweg

Der Fußgängerweg am westlichen Rand des Parks an der Rheinischen Straße soll in Zukunft beleuchtet werden. Der Anfrage von Willibald Wiesinger wurde nun zugestimmt. Zukünftig soll der Weg, der von der Günnigfelder Straße zur Hofstraße führt, mit einem Kostenaufwand von etwa 40.000 Euro beleuchtet werden. Die Verwaltung wolle dies, wenn die Bezirksvertretung zustimme, in den Haushalt 2021 aufnehmen, erklärt Thilo Sengupta.

Weiterführung Volkshaus Röhlinghausen

Der Trägerverein des Volkshaus Röhlinghausen wird für fünf weitere Jahre bezuschusst, teilt Andreas Pohl vom Fachbereich Sport mit. Seit dem 6. November liege der Zuwendungsbescheid über jährlich 185.000 Euro vor, so Pohl. Der Trägerverein müsse dafür jährlich einen Haushaltsplan aufstellen und einen Verwendungsnachweis sowie einen Sach- und Zahlenbericht liefern, erklärt Pohl.

Betriebszeiten der Linie 306

Die Fahrplanänderung der Linie 306 seit dem 15. Dezember vergangen Jahres hat bereits für viel Ärger gesorgt. Durch die Umstellung entfallen jeweils in beide Fahrtrichtungen drei Fahrten in den frühen Morgenstunden. Ob und wann die Herner Verwaltung diese „Fehlentscheidung“ in Angriff nehmen werde, fragte CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Barzik. Die Stadt Herne habe bereits Mitte Dezember die Gespräche mit der Stadt Bochum und dem Verkehrsunternehmen Bogestra gesucht, erklärt Denise Frommenkord, Mitarbeiterin im Büro des Oberbürgermeisters. Durch das Ergebnis der aktuellen Fahrgastzählungen zeichne sich eine Handlungserfordernis zu Nachbesserung des Angebots ab, so Frommenkord. Gemeinsam mit Bochum und Bogestra wolle man so eine problemorientierte Lösung finden. Eine formale Korrektur, als neue Beschlussfassung, sehe die Verwaltung jedoch nicht vor, erklärt die Mitarbeiterin der Verwaltung.