Herne: Drei EvK-Ärzte zählen zu „Deutschlands Top-Ärzten“

Herne. Die aktuelle Focus-Sonderausgabe bewertet Deutschlands Mediziner. In diesem Jahr sind drei Ärzte des Herner EvK in sieben Kategorien vertreten.

In sieben Kategorien sind Chefärzte des Evangelischen Krankenhauses Herne in der Focus-Sonderausgabe „Deutschlands Top-Ärzte 2020“ vertreten. Zum zweiten Mal habe Matthias Kemen, Chefarzt der Kliniken für Allgemeine und Viszeralchirurgie, in insgesamt vier Bereichen punkten können. Neben Kemen seien auch die EvK-Mediziner Erich Hecker, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie, und Santiago Ewig, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Infektiologie, mit dem Focus-Siegel ausgezeichnet worden, teilt die Krankenhauskette mit.

Matthias Kemen konnte in vier Bereichen punkten. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Einmal jährlich bringt das Magazin Focus die Liste der Top-Ärzte Deutschlands heraus. Wichtigste Bewertungsgrundlage sei das Urteil der Fachkollegen und Patienten. Die Liste sei gedacht als Orientierungshilfe für Patienten, die sich im Vorfeld über Behandlungsmöglichkeiten für ihre medizinische Fragestellung informieren möchten.

Liste umfasst Namen von 3700 Experten

In diesem Jahr umfasse die bundesweite Liste die Namen von insgesamt 3700 Experten, für insgesamt 108 Erkrankungen und Fachgebiete. Bereits seit vielen Jahren werde Matthias Kemen als Top-Mediziner aufgeführt. Er habe die Auszeichnung laut EvK für vier Bereiche erhalten: Adipositas-Chirurgie, Bauchchirurgie und Ernährungsmedizin sowie Gallenblasen- und Gallenwegs-Chirurgie.

Erich Hecker zähle zu Deutschlands führenden Experten in der Behandlung von Lungenkrebs, und Santiago Ewig gelte zum einen als Spezialist für COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und Lungenemphysem sowie für das Fachgebiet der Infektiologie.

Sonderheft ist im Handel erhältlich

Alle drei Chefärzte leiten laut EvK neben ihren Kliniken zertifizierte Zentren, die regelmäßig von unabhängigen Fachgesellschaften auf ihre Qualität hin überprüft werden. Kemen leitet das Darmkrebszentrum, das Kompetenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie, das Referenz- und Kompetenzzentrum für Endokrine Chirurgie, das Kompetenz- und Referenzzentrum für Koloproktologie, das Referenzzentrum für minimalinvasive Chirurgie sowie das Pankreaszentrum.

Hecker führt das Lungenkrebszentrum und das Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie. Ewig zeichnet mitverantwortlich für das Lungenkrebszentrum und leitet das Schlaflabor, das Weaningzentrum sowie das Zentrum für Infektiologie. Das Focus-Sonderheft Gesundheit „Ärzteliste 2020“ ist im Handel erhältlich.

