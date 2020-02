Herne: DSDS-Kandidat Patrick Bonk scheitert im Recall

Herne. Aus und vorbei: Der 21-jährige Patrick Bonk aus Herne ist am Samstag bei DSDS ausgeschieden. Im Recall in Sölden war für ihn Schluss.

Er wollte auf die ganz große Bühne, aber nun ist der Herner Patrick Bonk schon beim ersten Recall der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei RTL ausgeschieden. Im österreichischen Sölden steht der 21-Jährige am Samstagabend vor der DSDS-Jury und hofft, dass es noch eine Runde weitergeht.

Mit „Eiserner Steg“ von Philipp Poisel tritt er wie etwa 120 weitere Kandidaten vor die Jury und möchte ein Ticket für den nächsten Recall in Südafrika lösen. Den Auftritt selbst zeigt RTL den Zuschauern in einem Zusammenschnitt einzelner Darbietungen am Samstagabend nicht, wohl aber den enttäuschten und weinenden Patrick Bonk nach seinem Auftritt: „Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich das erleben durfte“, sagt er. „Es ist halt nur schade, wenn man so davon träumt und es dann nicht klappt.“