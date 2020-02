Herne: DSDS-Kandidat und Rapper veröffentlichen erste Single

View this post on Instagram

ENDLICH kann ich es sagen 🙏🏽 Aufgepasst Leute, hier ist unser kleiner Vorgeschmack auf unsere gemeinsame Single "Erinnerung" mit @wortlos_musik_official. Ab dem 21.02 ist sie überall digital erhältlich! Wollt ihr Teil davon sein? Packt den Beitrag in eure Storys, teilt was das Zeug und markiert uns, wir reposten euch!! Lasst uns gemeinsam Welle machen!! Habt ihr Bock auf den Song? 🙏🏽🍀💪🏽 Video by @vantix Seid gespannt 🙏🏽 #Erinnerung #PatrickBonk #Wortlos #singer #rap #newcomer #release #spotify #iTunes #herne #feature #radio #Wortlos #pop #music #ellesse #videodreh #production #interview #dsds #recall #casting #casual #dreamteam #traum #cubase #vantix #nike #freunde #dsds2020 #support