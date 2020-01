Herne: Eindrucksvoller Auschwitz-Abend im Literaturhaus

75 Jahre nach der Auschwitz-Befreiung, ein Tag des Gedenkens auch in Herne. So voll war das Literaturhaus lange nicht wie am Montagabend, wo eine Lesung mit Musik dem Unvorstellbaren Konturen gab. Der Herner Autor Jan Zweyer und der Sozialwissenschaftler Norbert Kozicki hatten Texte von Häftlingen aus Auschwitz ausgesucht. Mit ihnen gestalteten der Wanne-Eickeler Bassklarinettist Eckard Koltermann und Ralf Kaupenjohann einen eindrücklichen Abend. Sie spielten zwischen den gelesenen Passagen melancholische jiddische Lieder in Instrumentalbearbeitung.

Bewegte Besucherinnen und Besucher, darunter auch Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda (vorn 4. v.l.). Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Brotdiebstahl wird hart bestraft

Ganz still war es, kein Zwischenapplaus störte die Ruhe, die die Texte und die Musik einforderten. Mal erschreckend nüchtern, mal geradezu poetisch hatten die ausgewählten Autoren ihren Alltag in Auschwitz erfasst. Den Wert eines Stückchens Brot führt Tibor Wohl in „Ein Brotdieb“ schmerzhaft vor Augen. Übertroffen nur noch von Zigaretten, für die sich manche tot hungerten. Wer Brot stiehlt, muss das Schlimmste fürchten.

Charlotte Delbo schreibt von Ankunft und Abfahrt. Aus so vielen Richtungen hat sie Häftlinge ankommen sehen auf dem Bahnhof, der in Wirklichkeit nur das „Ende einer Schiene“ ist. Menschen aller Nationen und aller Berufe wurden zu Tausenden ins Gas geschickt. „Jeden Tag und jede Nacht rauchten die Schornsteine.“

Einer der wenigen Überlebenden eines jüdischen Sonderkommandos war der Grieche Marcel Nadjari aus Thessaloniki. Er vergrub 1944 einen Brief in Birkenau, der 1980 gefunden wurde. Darin schildert er, wie die nichtsahnenden Häftlinge in Empfang genommen und ermordet wurden. Ein weiterer Überlebender ist von Claude Lanzmann für den Film „Shoah“ interviewt worden. Seine Beobachtungen des Tötens in den Krematorien ist von erschreckender Genauigkeit.

Den zu Nummern Degradierten ihren Namen zurückgeben: Das will das wieder eröffnete Shoah-Mahnmal in Herne. Im Literaturhaus knüpfte am Ende ein Ritual an diesen Gedanken an. Zehn Namen wurden verlesen - französischen Kinder, die mit dem Konvoi 77 von Drancy nach Auschwitz deportiert wurden.