Herne: Emschergenossenschaft baut neues Pumpwerk Voßnacken

Im Rahmen ihres Generationenprojekts Emscherumbau erneuert die Emschergenossenschaft das Pumpwerk Herne-Voßnacken. Mit dem Neubau soll im Mai begonnen werden.

Erste vorbereitende Maßnahmen würden bereits in den kommenden Tagen durchgeführt, so die Emschergenossenschaft. Zuerst müssten die Flächen für den Standort des neuen Pumpwerks an der Straße Voßnacken sowie für die Zulauf- und Ablaufkanäle gerodet werden. Die Arbeiten sollten nicht viel länger als eine Woche in Anspruch nehmen. Die Emschergenossenschaft bittet um Verständnis.

Altes Pumpwerk wird später abgerissen

Zum Hintergrund: Aufgrund der bergbaubedingten Polderlage (Senkungsgebiet) fördert das vorhandene Pumpwerk derzeit den städtischen Schmutzwasserlauf Voßnacken-Graben bis zum offenen Schmutzwasserlauf Landwehrbach. Im Zuge der Entflechtung dieses Gewässers wird ein neues Pumpwerk mit getrennten Schmutzwasser- und Reinwasserströmen gebaut. Dabei wird das Schmutzwasser über Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle in den Abwasserkanal am Landwehrbach eingeleitet, und der Reinwasseranteil in den oberirdischen Landwehrbach gefördert.

Nach Fertigstellung des neuen Pumpwerks wird die Emschergenossenschaft das alte Pumpwerk abreißen. Das neue Pumpwerk liegt südlich des vorhandenen und somit näher an der Zufahrtsstraße Voßnacken.