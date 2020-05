Cranger Kirmes: Schausteller werden nach Absage kreativ

Die endgültige Absage der Cranger Kirmes war für viele Schausteller ein harter Schlag. Die Stadt kündigt Brückenprojekte an, um sie vor dem Ruin zu bewahren. Der ein oder andere Schausteller befürchtet jedoch, dass das nicht reichen werde. Um sich in dieser schweren Zeit über Wasser zu halten, sind einige Buden-Besitzer kreativ geworden.

Daniel Güsik hat umgesattelt. Während er normalerweise auf Kirmessen und eben auch auf Crange mit zwei Kinderkarussells steht, verkauft er zurzeit in einem Stand auf seinem privaten Grundstück Mandeln, Crêpes, Schokofrüchte und Zuckerwatte. Das erste Wochenende sei bereits sehr gut gelaufen, berichtet Güsik. „Vor allem die Dinge, die man normal nur auf der Kirmes bekommt, Schokofrüchte beispielsweise, waren sehr beliebt.“ Beim Verkauf helfen ihm Franziska und Bärbel Meeß. „Wir haben jetzt keine Einnahmequelle mehr und hoffen, uns so etwas über Wasser zu halten.“

Keine zusätzlichen Kosten durch Standgebühren

Da er nicht auf der Kirmes stehen darf, hat er seinen Stand auf seinem privaten Betriebsgelände an der Resserstraße aufgebaut. „Natürlich wäre es schöner, wenn wir auf einem öffentlichen Platz stehen könnten, aber das ist leider zu teuer.“ Durch den privaten Stellplatz habe er keine zusätzlichen Standkosten. Der Verkauf findet von 12 bis 18 Uhr an der Resser Straße 35 statt.

Auch das beliebte Fischhaus „Lichte“, das seit Jahren mit einem Stand auf der Cranger Kirmes Stammgast ist, musste sich neue Ideen einfallen lassen. Denn dass die Kirmes wegfalle, sei existenzbedrohend, sagte Timo Lichte kurz nach der endgültigen Absage der Cranger Kirmes. Um nicht ganz ohne Einnahmen dazustehen, hat das Unternehmen bereits Anfang der Woche den Fischverkauf an der Filiale am Buschmannshof in Wanne gestartet. „Das testen wir jetzt erstmal und schauen, wie gut das hier angenommen wird.“ Verkauft wird dort von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.

Fischhaus Lichte an zwei Stellen vertreten

Dauerhaft hingegen soll ein Stand an der Klaeser Tankstelle (Kreuzung B226/ Recklinghauser Straße) in Wanne bleiben. Am Donnerstag, 7. Mai, hat das Fischhaus dort den Verkauf gestartet. Von Montag bis Samstag können an dem Standort von 11 bis 19 Uhr Backfisch und Fischspezialitäten gekauft werden.