Herne: EvK-Funk hatte Plattensammlung mit 30.000 Titeln

Der Krankenhaussender "Forum 7" war sehr erfolgreich am EvK in Herne, hier das Team in den 1980er Jahren mit dem damaligen Theologischen Geschäftsführer Walter Tschirch (2.v.l.) und den damaligen Superintendenten Klaus-Peter Röber (r.).

Herne 50 Jahre Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne: Viel hat sich in den Kliniken verändert. Früher gab es sogar einen großen Krankenhausfunk.

Die evangelische Krankenhausgemeinschaft in Herne hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In diesem Jahr feiert sie 50-jähriges Bestehen. Wegen Corona hat aber keine große Feier stattgefunden.

Das ursprüngliche Krankenhaus in Wanne-Eickel wurde 1893 in Betrieb genommen. Träger war die Evangelische Kirchengemeinde Eickel, weshalb das Haus „EvK Eickel“ hieß. 1968 stand das Haus – mittlerweile in Trägerschaft des Johanneswerk Bielefeld – kurz vor der Schließung: Gelder fehlten. Die Lösung und damit Rettung des Krankenhauses bestand in der Gründung der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft am 1. Januar 1970, die die drei Häuser in Herne, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel unter ein Dach brachte. Zentraler Gedanke sollte die Gemeinschaft von Patienten, Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern sein, heißt es dazu in der Jubiläumsausgabe des Krankenhausbriefes.

Krankenhausfunk: Plattensammlung mit 30.000 Titeln

Das erste große Gemeinschaftsprojekt war die zentrale Krankenpflegeschule an der Düngelstraße, die im September 1972 eingeweiht wurde. Sie bot Platz für 105 Schüler, die das große Pflegeexamen anstrebten, und für 20 Schüler, die eine Krankenpflegehilfsausbildung absolvierten. Letztere wird heute nicht mehr angeboten. Ab 1971 gab es den Krankenhausfunk „Forum 7“. „Der Sender erfreute sich viele Jahre großer Beliebtheit“, heißt es im Krankenhausbrief. 1977 verfügte das Studio über eine Plattensammlung mit 30.000 Titeln. Mit der Verbreitung von Walkman und Handy nahm die Hörerzahl stetig ab; 2012 wurde der Sender eingestellt.

1975 startete die „Aktion Gänseblümchen“, mit der Geld für den Erwerb des Grundstücks für den Neubau des EvK Wanne-Eickel gesammelt werden sollte. Rund 300.000 Euro kamen in der langjährigen Aktion zusammen, so dass das Grundstück Lohofer Feld in Eickel am 9. März 1990 erworben werden konnte. Zwei Jahre nach dem Start der „Aktion Gänseblümchen“ nahmen die Grünen Damen ihren Dienst auf. „Das Ehrenamt hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns“, sagt Heinz-Werner Bitter, seit 1993 Geschäftsführer der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft. „Die Grünen Damen und Herren besuchen Patienten, nehmen sich Zeit für Gespräche mit ihnen, betreuen unsere Krankenhausbücherei und versehen bei den Gottesdiensten in den Häusern Küsterdienste.“ Dies alles seien wichtige und wertvolle Ergänzungen zur Arbeit der professionellen Kräfte.

Außenansicht des EvK-Gebäudes an der Wiescherstraße in Herne Ende der 60er Jahre. Foto: EvK

Verweildauer der Patienten sank immer weiter

Über die Jahre ist vieles gewachsen: Startete die Gemeinschaft vor 50 Jahren mit 1000 Mitarbeitern und 7,63 Millionen Euro Jahresumsatz, so seien es heute 3142 Mitarbeiter, der Umsatz liege bei 230 Millionen pro Jahr. Zum Vergleich: 1970 wurden 13.203 Patienten behandelt, 2019 schon 47.815. Nicht nur die Patientenzahl hat sich verändert, sondern auch die Anzahl der Tage, die sie im Krankenhaus verbringen: „Blieb ein Patient 1970 durchschnittlich 21 Tage, so waren es 2019 nur noch 7,2 Verweiltage.“

2006 fusionierten das EvK in Eickel und das EvK in Herne-Mitte. „Für unsere Mitarbeitenden war die Fusion zu einem einzigen EvK Herne mit zwei Betriebsstätten ein einschneidendes Erlebnis“, sagt Geschäftsführer Bitter. „Innerhalb der Krankenhauslandschaft und damit auch in unserem Unternehmen hat aus meiner Sicht die Einführung der Fallpauschalen zu einem gravierenden Umdenken geführt. Denn die Abkehr von einer Abrechnung nach Behandlungstagen zwang unsere Chefärzte dazu, plötzlich nicht nur als Mediziner, sondern auch als Ökonomen zu agieren.“

Eine Aufnahme aus dem EvK-OP aus den 80er Jahren. Foto: EvK

Lungenkrebszentrum gehört zu den vier größten in Deutschland

Beide Häuser haben sich über die Jahrzehnte auf bestimmte Fachrichtungen spezialisiert. „Sprach man vor 50 Jahren nur ganz allgemein von der ,Chirurgischen Abteilung‘, so haben sich daraus vier eigenständige Fachkliniken entwickelt: Viszeral-, Unfall-, Thorax- und Gefäßchirurgie“, zählt Bitter auf. Das in Eickel verortete Lungenkrebszentrum zähle zu den vier größten in Deutschland. Die Geburtshilfe werde nicht mehr angeboten: „Dafür hat sich unsere Frauenklinik auf Erkrankungen des Beckenbodens spezialisiert.“

Doch was bringt die Zukunft? „Früher haben wir unsere Krankenhäuser in ihrer isolierten Kompetenz betrachtet“, sagt Bitter. „Die Gründung der Krankenhausgemeinschaft bedeutete bereits einen ersten Schritt auf dem Weg, den wir nun 50 Jahre eingeschlagen haben, die Entwicklung von Netzwerken. Aus meiner Sicht gehört solchen Netzwerken die Zukunft, da sie sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich eine Stärkung der einzelnen Partner bedeuten.“

>>> Weitere Info: Das EvK ist seit 1979 Akademisches Lehrkrankenhaus und hat seit 2013 ein Medizinisches Studienzentrum.

„Dort werden durch Arznei- und Medizinproduktstudien sowie Anwendungsbeobachtungen neue Medikamente, Untersuchungsverfahren und Techniken erforscht“, erklärt EvK-Chef Heinz-Werner Bitter.

