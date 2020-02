Herne: EvK informiert über richtigen Umgang mit Antibiotika

So wenig wie möglich, so häufig wie nötig sollten Menschen zu Antibiotika greifen.

Herne. Kranke sollen verantwortungsvoll mit Antibiotika umgehen. Was das bedeutet, erklären Experten des EvK in Herne bei einer Vortragsveranstaltung.

Das Evangelische Krankenhaus (EvK) informiert am Dienstag, 11. Februar, über den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika. Damit beteiligt sich das Krankenhaus mit einer öffentlichen Vortragsveranstaltung an der landesweiten Kampagne „Rationale Antibiotikaversorgung in NRW“.

Für 17 Uhr lädt das Team der Klinik für Pneumologie und Infektiologie ins Seminarzentrum des Evangelischen Krankenhauses an der Wiescherstraße 24 ein, um über den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika – ambulant und im Krankenhaus - zu informieren, heißt es in einer Ankündigung. So wenig wie möglich, so häufig wie nötig, laute die Empfehlung zum Umgang mit Antibiotika. Wann sie ambulant sinnvoll zum Einsatz kommen und wann womöglich Teetrinken die bessere Wahl sei, sollen Besucher in einem ersten ersten 20-minütigen Vortrag erfahren. Im Anschluss bestehe Gelegenheit, individuelle Fragen zu klären.

Vortrag über multiresistente Keime

Im zweiten Vortrag gehe es um den immensen Anstieg von multiresistenten Keimen – und wie das EvK damit umgeht. Jeder könne Träger multiresistenter Keime sein. Für gesunde Menschen, die häufig nicht einmal davon wüssten, sei das in der Regel unproblematisch: „Erst für kranke Menschen werden Keime, die gegen Antibiotika resistent sind, zur Gefahr“, heißt es in der Mitteilung. Auch an diesen Vortrag schließe sich eine Fragerunde an.

Die landesweite Informationskampagne „Rationale Antibiotikaversorgung NRW“, die in der Aktionswoche vom 10. bis 16. Februar ihren Höhepunkt erreicht, wird nach EvK-Angaben von den Ärzte- und Apothekerkammern, den Kassenärztlichen Vereinigungen, der Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen getragen. Ziel sei es, die Bevölkerung für den sachgerechten Umgang mit Antibiotika zu sensibilisieren.