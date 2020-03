Herne: Fahnder erwischen Taschendiebinnen auf frischer Tat

Herne/Gelsenkirchen. Der Polizei sind in Wanne-Eickel zwei Taschendiebinnen ins Netz gegangen. Die Beamten beobachteten das Duo – und schlugen dann zu.

Fahnder der Bundespolizei haben in Wanne-Eickel zwei Taschendiebinnen auf frischer Tat erwischt und festgenommen.

Die Beamten beobachteten, wie zwei Frauen am Nachmittag am Hauptbahnhof Wanne-Eickel vermeintliche Opfer auskundschafteten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Duo ging dann in die Wanner Innenstadt und betrat auf der Hauptstraße mehrere Geschäfte – die Blicke der Frauen waren immer auf mitgeführte Taschen von Passanten gerichtet, heißt es. Die Verdächtigen wurden schließlich von den Bundespolizisten dabei beobachtet, wie sie sich in einem Geschäft einer Hernerin (64) näherten, ihr die Geldbörse aus ihrer Handtasche stahlen und den Laden verließen.

Die Beamten verfolgten das Duo und nahmen es fest. Bei den Frauen, zwei Gelsenkirchenerinnen (36 und 38 Jahre alt) fanden die Einsatzkräfte die gestohlene Geldbörse mit diversen Dokumenten und Geld. Das Opfer hatte von der Tat nichts bemerkt – und zeigte sich laut Polizei „sichtlich erleichtert“ über die Rückgabe des Portemonnaies.