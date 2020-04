Herne: Filmwelt bietet jetzt ein eigenes Autokino an

Filmwelt-Chef Markus Köther kann nun doch ein Autokino anbieten. Nachdem die Stadt Köthers Plan, sich auf dem Cranger Kirmesplatz zu installieren, abgelehnt hatte, gibt es jetzt einen neuen Standort.

Die Stadt hatte ihre Ablehnung damit begründet, dass sie die Anwohner des Cranger Kirmesplatzes schützen wolle. Da Köthers Leinwand nur einen Betrieb im Dunklen zulässt, hätte die Filmvorführung in den Abendstunden stattgefunden. Das hätte eine Ausnahmegenehmigung erfordert, die die Stadt nicht erteilen wollte.

Autokino am Wananas

Nun wird die Filmwelt ab Donnerstag, 30. April, ein Autokino auf dem Parkplatz des Wananas betreiben. Die Herner Bädergesellschaft sei auf ihn zugekommen, berichtet Markus Köther erfreut. Es sollen Plätze für über 100 Autos entstehen. Alle Details würden momentan noch geklärt. Die Entscheidung sei erst am Mittwoch gefallen. Der Kinochef geht fest davon aus, dass Ende April die Filmwelt noch nicht wieder geöffnet ist.

Mit mindestens 16 x 8 Metern werde die Leinwand auf jeden Fall größer ausfallen als die, die die Fans des Open-Air-Kinos am Schloss gewohnt sind. Dort laufen jedes Jahr im August beliebte Filme auf 10 x 5 Metern. Welche Filme er am Wananas zeigen wird, weiß Markus Köther noch nicht. Die gesamte Branche sei von Corona betroffen und die Neustarts entsprechend rar.

Filmwelt sendet Lebenszeichen

"Wir wollen mit dem Autokino nicht in erster Linie Geld verdienen", sagt Köther zu seiner Motivation, "sondern als örtlicher Kinobetreiber ein Lebenszeichen von uns geben. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon sehr darauf."

In einem Gespräch mit der WAZ hatte Köther in dieser Woche sein Unverständnis darüber geäußert, dass das Herner Unternehmen LMV Veranstaltungsservice ein Autokino am Gysenberg mit einem Anbieter aus Marl auf die Beine stellen will. Dieses zeigt von Karfreitag bis zum 19. April täglich zwei Filme. Die Filmwelt folgt dann am Wananas vom 30. April bis 9. Mai.