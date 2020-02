Herne: Firmenlauf steigt wegen Fußball-EM dieses Mal im Mai

Um terminlich nicht mit der Fußball-Europameisterschaft und den Feiertagen um Pfingsten herum zu kollidieren, steigt der St. Elisabeth-Firmenlaufs in diesem Jahr früher.

Der achte St. Elisabeth-Firmenlauf findet bereits am 14. Mai, um 19 Uhr, im Sportpark Wanne-Eickel statt. Die Anmeldung ist ab Dienstag (4. Februar) online möglich. „Auch wenn die ersten drei Jahre des Firmenlaufs etwas holprig waren, ist es mittlerweile eine etablierte Veranstaltung geworden“, sagt Mitorganisator Henning Prinz. Entscheidend dafür sei, dass man die St. Elisabeth-Gruppe, Träger unter anderem von Krankenhäusern, als Kooperationspartner gewinnen konnte.

„Diese Partnerschaft geht nun in das fünfte Jahr.“ In der St. Elisabeth-Gruppe stehen die Mitarbeiter schon wieder in den Startlöchern: „Die Nachfrage wird in unserem Haus von Jahr zu Jahr größer“, freut sich Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsleitung. Mittlerweile sei es schon ein kleiner Wettbewerb zwischen Abteilungen und Häusern, wer mehr Teams anmeldet. „Natürlich möchten wir auch in diesem Jahr wieder die meisten Läufer melden.“

Spaß an der Sache steht im Vordergrund

Ganz schön fesch: Auch im Ballettröckchen lässt sich der Firmenlauf absolvieren. Hier ein Team aus 2019. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Beim Firmenlauf starten alle gemeinsam. Die Zeiten aller vier Läufer werden im Ziel zu einer Zeit addiert. Da der Spaß-Faktor im Vordergrund steht, werden beim Lauf nicht nur die schnellsten Teams der Herren, Damen und der gemischten Teams am Ende prämiert, sondern auch das Team mit der „attraktivsten Laufmontur oder Kostüm.“ Hier sei alles erlaubt, was die Läufer nicht behindert oder gefährdet. Ein besonderes Lob erhält zudem die Firma, die die meisten Teams stellt. 2019 war dies die St. Elisabeth-Gruppe selbst.

Firmenlauf Anmeldung nur online möglich Die Anmeldung für den achten St. Elisabeth Firmenlauf ist vom 4. Februar bis zum 8. Mai ausschließlich online unter www.firmenlauf-herne.de möglich. Die Anmeldegebühr beträgt pro Team 66 Euro. Darin enthalten sind neben der Lauforganisation vier Startnummern und Einweg-Zeitmesschips, kostenlose Zielverpflegung mit Wasser und alkoholfreiem Bier, After-Run-Party mit Siegerehrung, Sachpreise für die Sieger aller Wertungskategorien, Teamurkunde sowie Online-Zielvideo jedes Teilnehmers. Der Lauf startet am 14. Mai um 19 Uhr, die Siegerehrung ist für 20.30 Uhr angesetzt.

Laufstrecke bleibt gleich

Wie schon im vergangenen Jahr können sich die Läufer erneut über die Unterstützung der Mitarbeiter des Zentrums für Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik der St. Elisabeth-Gruppe verlassen. Vor und nach dem Start werden Massagen angeboten, die die Durchblutung und Lockerung der Muskeln fördern. Alle Fragen rund um das Thema Sportverletzungen beantworten die Ärzte des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie.

„Die Rennstrecke ist die selbe wie im letzten Jahr“, sagt Rüdiger Döring, stellvertretender Fachbereichsleiter Sport bei der Stadt Herne. Die 5,1 Kilometer lange Strecke im und rund um den Sportpark Wanne-Süd quert wenige Straßen und wurde über die vergangenen Jahre immer weiter optimiert. „Ich glaube, mit der Streckenführung vom letzten Jahr haben wir jetzt die richtige gefunden.“ Wer vor dem eigentlich Lauf schon mal Probe laufen möchte, erhält nach den Osterferien dazu die Möglichkeit. Der genaue Termin werde noch auf der Internetseite www.firmenlauf-herne.de bekannt gegeben. Die Organisatoren hoffen, dass die Teilnehmerzahl des 2019er Laufs wieder erreicht wird: Letztes Jahr meldeten sich 1276 Läufer an.