Herne: Frau sticht auf Ex-Partner ein – Notoperation

Die Polizei ist am Freitagabend zum Westring in Herne-Mitte ausgerückt.

Herne. Eine Frau (34) hat in Herne bei einem Streit auf ihren Ex-Partner eingestochen. Der Mann wurde schwer verletzt – und musste notoperiert werden.

Aus einem verbalen Streit zwischen zwei Ex-Partnern ist am Donnerstagabend in Herne eine handfeste Auseinandersetzung geworden: Eine Frau (34) stach mit einem Messer in einer Wohnung auf dem Westring auf ihren Ex-Partne r ein – so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei.

Nach der notärztlichen Erstversorgung musste der Herner noch in der Nacht in einem Krankenhaus notoperiert werden, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Zurzeit befindet sich der 40-Jährige laut Polizei in einem stabilen Gesundheitszustand. Nach der Festnahme der Tatverdächtigen nahmen die Bochumer Staatsanwaltschaft und eine Ermittlungskommission des Bochumer Kriminalkommissariats die Arbeit auf.

Erste Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt hätten sich nicht erhärtet, heißt es. In den Mittagsstunden wurde die 34-Jährige nach der Vernehmung wieder entlassen. Die Ermittlungen des KK 11 in Sachen „Gefährliche Körperverletzung“ dauern an.