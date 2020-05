Herne: Frau stirbt nach Streit, Freund sitzt in U-Haft

Herne. Eine 34 Jahre alte Frau aus Herne ist in der Nacht zu Freitag durch Gewalteinwirkungen gestorben. Im Visier der Ermittler: ihr Lebensgefährte.

Eine Mordkommission der Polizei ermittelt, nachdem in der Nacht zu Freitag eine Frau in Herne durch Gewalteinwirkung verstorben ist. Ihr Lebensgefährte sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, sei es zwischen der 34-Jährigen und ihrem Lebensgefährten (39) in der Nacht zum 1. Mai zu einem Streit gekommen. Tatort sei die Wohnung der Verstorbenen an der Kolpingstraße in Wanne gewesen. Der Mann, der laut Polizei dringend tatverdächtig ist, wurde noch am Tatort festgenommen.

Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Der 39-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission dauern an.

