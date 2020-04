Herne: "Freunde der AIC Madagaskar" sorgen für Mahlzeiten

Die Mitglieder des Vereins der „Freunde der AIC Madagaskar“ machen sich Sorgen um ihre Partner in Madagaskar, mit denen sie seit vielen Jahren zusammenarbeiten. "Dank Skype und WhatsApp wissen wir, dass es in Madagaskar, begünstigt durch die Insellage, bisher nur etwa 70 Fälle gibt, die meist auf Rückkehrer aus dem Ausland zurückgeführt werden können", berichtet die Vorsitzende des Vereins, die Hernerin Anne Sturm, über den Stand der Dinge am 5. April. Jetzt seien Flughäfen und Häfen geschlossen, die Zahl der Infizierten steige aber trotzdem schnell.

Unvorstellbare Katastrophe

"Welche Katastrophe das für ein Land bedeutet, in dem es keine Krankenversicherung für die Mehrzahl der Menschen gibt, wo das Gesundheitssystem völlig unzureichend ist, wo neun von zehn Menschen der ländlichen Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben, können wir uns nicht vorstellen", sagt Anne Sturm.

Schulen und Universitäten seien geschlossen. Der Präsident habe die Ausgangssperre verlängert, die aber kaum durchführbar sei, da 80 Prozent der Bevölkerung informell beschäftigt seien, also Tag für Tag den Lebensunterhalt verdienen müssten, um nicht zu verhungern. Anne Sturm: "Dazu kommt, dass der Tourismus als Einkommensquelle weg fällt, mit der Schließung von Schulen und Kindergärten entfällt für die Mehrzahl der Kinder die einzige Mahlzeit in der Schulkantine."

Menschen kämpfen um Überleben

Waren, die aus dem Ausland bezogen wurden, wie Medikamente gebe es nicht mehr, über Masken und Schutzkleidung denke niemand nach. Das, was im Land wachse, etwa der Reis als Grundnahrungsmittel, werde ständig teurer. Unbemerkt von der Weltöffentlichkeit gehe es für die Menschen in Madagaskar, das zu den fünf ärmsten Ländern der Welt gehört, ums Überleben.

"Da alle Schulküchen geschlossen und Ansammlungen verboten sind, bringen unsere Partner, die Ehrenamtlichen der AIC, jetzt Reis zu den Familien und versorgen die Jugendlichen mit Nahrungsmittelpaketen", berichtet Anne Sturm weiter. Bisher habe Corona noch keine Todesopfer gefordert, aber die Folgen der Krise seien in einem Land, wo die Menschen schon bisher am Existenzminimum gelebt haben, ebenso lebensbedrohlich.

Bisher haben die AIC-Gruppen etwa 1000 Kinder täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt, allein in Manakara waren es 350 Kinder am Tag. Die Zusage des Vereins, sie mit einer Geldspende zu unterstützen, sei mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen worden.

>>> Spendenkonto: Freunde der AIC Madagaskar e.V.. Herner Sparkasse, IBAN: DE50 4325 0030 0045 0083 98 BIC: WELADED1HRN