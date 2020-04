Herne: Für die Bienen beginnt jetzt eine arbeitsreiche Zeit

Herne. Jens Strohmeyer hat 25 Bienenvölker. Sie summen auf dem Hof Große-Lahr und am Langeloh. Der Imker erzählt, was die Bienen gerade so treiben.

Spätestens wenn die Kirschbäume blühen, ist der Winterschlaf der Bienen endgültig beendet. Für sie beginnt nun eine ganz emsige und arbeitsreiche Zeit, denn die Bestäubung der Obstblüte steht bevor. Jens Strohmeyer, 2. Vorsitzender des Imkervereins Herne, erzählt, was seine Bienenvölker gerade so treiben.

Bienenstock wird aufgebaut

„Das ist jetzt eine unheimlich wichtige Zeit für die Bienen, weil sie sich im Wachstum befinden und Vorräte anlegen müssen“, erklärt Strohmeyer. Für die Imker bedeutet das, dass sie die Bienenbehausungen nun aufstocken müssen. Die Kästen bestehen aus mehreren Teilen, dem Boden und darüber einzelnen Zargen, in die die Rähmchen eingehängt werden. „Über den Winter sitzen die Bienen je nach Volksstärke auf ein oder zwei Zargen.“

Der Bienenstock wird jetzt so aufgebaut, dass sich unten die Bruträume auf ein bis zwei Zargen befinden, darüber ein Absperrgitter und darüber ein, bis zwei Honigräume. „Das Absperrgitter verhindert, dass die Königin von Brut- in Honigräume wechseln kann.“ So könne keine Brut in die Honigproduktionswaben gelangen. Die Vorbereitung für das modulare Aufstocken der Bienenunterkünfte beginnt schon im Winter. Es wird Wachs gesammelt und an den Imker-Fachhandel gegeben, der den Wachs einschmilzt und ihn für die Fertigung neuer Wachsplatten verwendet, die in die Rähmchen eingesetzt werden. „Für die Bienen ist das ein schöner Startpunkt, da sie so die Waben deutlich schneller ausbauen können.“ Ganze elf Waben schaffen die Bienen in nur einer Woche.

In jedem Kasten lebt ein Volk mit seiner Königin

„An so warmen Tagen wie jetzt ist das ein Wahnsinnsflug. Die fliegen am laufenden Band rein und raus, ein richtig schönes Summen.“ Seine 25 Bienenvölker summen auf dem Hof Große-Lahr und am Langeloh und sind in diesem Jahr etwas früher dran, als gewohnt. „Eigentlich geht es immer so Mitte April los. Die Kirsche ist für uns die Zeigerpflanze.“ Wenn sie blüht, setzen die Imker die Honigräume auf die Stöcke auf. Sollte es noch mal kühler werden, könnten die Bienen das überstehen: „Sie ziehen sich auf die Brut zurück und wärmen sie mit Körper- und Muskelbewegung.“ Über 30 Grad müssen sie dabei erzeugen. Wenn es wärmer ist, übernehmen sie einzelne Aufgaben: bauen, sammeln, Nektar annehmen und einlagern, den Stock bewachen und Brutpflege.

In jedem Kasten lebt ein Volk mit seiner Königin. Diese legt bis Anfang Juni bis zu 2000 Eier pro Tag. „Es ist unglaublich, was eine kleine Biene so schafft“, findet Strohmeyer. Um Mai, Juni haben die Kästen ihre maximale Volksstärke erreicht – bis zu 60.000 Bienen tummeln sich dann darin. Welche Art von Biene schlüpft, entscheidet übrigens die Königin. Sie sammelt bei ihrem ersten Ausflug einen Spermavorrat in ihrer Samenblase, den sie bis zum Lebensende speichert. Soll es eine Arbeiterin werden, legt sie ein befruchtetes Ei, aus unbefruchteten werden Drohnen.

Für die Bienenkönigin nur das Beste

Die Brut erhält Pollen und Honig in unterschiedlicher Zusammensetzung. Eine künftige Bienenkönigin erhält das Beste: „Das Gelee royal wird in einer Futtersaftdrüse produziert und ist sehr hochwertig.“ Deshalb schlüpfen die neuen Königinnen schon nach 16 Tagen. Bei den Arbeiterinnen dauert es 21, bei den Drohnen 24 Tage. Sie erhalten weniger hochwertiges Futter.

Die Bienen fliegen Kirschbäume an, aber auch Ahorn – „eine gute Trachtpflanze für Pollen.“ Auch die ersten Obstbäume wie Birne, Zwetschgen und Pfirsich dienen zum Sammeln. „Sie steuern im Moment die für sie ergiebigsten Quellen an“, erklärt Jens Strohmeyer. Dazu zählt auch die Schlehe, die schon sehr früh anfängt zu blühen. Trotzdem sei es wichtig, Bereiche anzulegen, die mit Bienenweide bepflanzt werden. „Für die Bienen sind das zum Ende des Sommers unheimlich wichtige Pollenspender, um den Wintervorrat anzulegen.“

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Die Bienenstöcke sind in Boxen übereinander und in einer Reihe angeordnet, jede Box koste ohne Innenrahmen etwa zwanzig Euro, sagt Imker Jens Strohmeyer. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Die Luft schwirrt vor unzähligen Bienen, Imker Strohmeyer bleibt trotzdem entspannt: "Meine Bienen sind sehr sanftmütig." Deshalb trage er so gut wie nie Schutzkleidung, wenn er an den Stöcken arbeitet. "Ich werde auch nur sehr selten gestochen und dann bin ich selbst Schuld, weil ich beispielsweise eine Biene unabsichtlich gequetscht habe", berichtet er. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Manche Stöcke sind zur einfacheren Orientierung der Bienen mit farbigen Sternen gekennzeichnet, das sei aber eigentlich nicht nötig: "Die Bienen finden ihren Stock vor allem über den Geruch", erklärt Strohmeyer. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Die gelben Körnchen an den Beinen der Bienen sind gesammelte Pollen, die die Bienen zu ihrem Stock transportieren. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Zwei Bienen fungieren als Klimaanlage: Sie befördern am Einflugsloch ihres Bienenstocks mit heftigem Flügelschlag warme Luft von innen nach draußen. Foto: Alexa Kuszlik / Funke Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Strohmeyer nimmt den Deckel und eine Lage Folie ab, die verhindert, dass der Deckel durch das Wachs irgendwann festklebt, nachdem er noch ein Gitter entfernt hat, liegen die inneren elf Rahmen mit den Wachswaben vor ihm, jetzt kann er die Rahmen einfach herausziehen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Um seine "sanftmütigen Bienen" noch weiter zu beruhigen, verteilt Strohmeyer mit einem sogenannten Smoker, einer Kanne mit Tülle und Blasebalg, Rauch im Bereich der Bienenstöcke. Der Rauch veranlasst die Bienen, als Vorkehrungen zur Flucht einen Nahrungsvorrat zu fressen, dabei sind sie abgelenkt und bekommen Arbeiten am Stock kaum mit. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Im Rahmen sieht man verschlossene Waben, in denen sich Brut oder Honig befindet. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Jens Strohmeyer zeigt auf eine seiner Bienenköniginnen, die immer etwa ein Drittel größer im Gegensatz zu den anderen Bienen sind. Er hat nach 25 Jahren Imkern natürlich keine Berührungsängste mit den Bienen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker "Alle gesund und munter - da ist jeder Imker stolz", sagt Strohmeyer, als er einen der Rahmen mit Bienen in den Händen hält. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker "Die Bienen, die einen grauen-, anstatt einen braunen Pelz auf dem Rücken haben, sind junger Bienen-Nachwuchs", erklärt Strohmeyer. Er züchte mit seinen Bienen und wenn er mal ein Volk abgibt, dann koste es ungefähr 130 Euro. Strohmeyer ist hauptberuflich Gymnasiallehrer für Biologie und Sport und leitet an seiner Schule eine Bienen-AG mit Fünft-und Sechstklässlern. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker 2019 habe Strohmeyer eine Tonne Honig in den Sorten Frühjahrsblüten und Sommerblüten produziert. Er ist Mitglied im Imkerverein Herne, den seit 1938 gibt: www.imkerverein-herne.de Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Herner Imker Jens Strohmeyer besitzt 25 Bienenvölker Seinen Honig verkauft Jens Strohmeyer im Hofladen Große-Lahr - in dem Backstein-Haus im Hintergrund - Castroper Straße 216 in Herne. 250 Gramm kosten 4 Euro, für 500 Gramm kassiert er 6,90 Euro. Neben Honig gibt es im Hofladen auch Spargel, Erdbeeren, Kürbisse und mehr. In der Saison ist der Laden täglich - auch Sonn- und Feiertags - von 9 bis 18 Uhr geöffnet. www.facebook.com/HofGrosseLahr/ Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

>>> Ende Mai ernten die Imker den Frühjahrshonig. Jens Strohmeyers Honig erhält man im Hofladen am Hof Große-Lahr. Wo sonst noch Herner Honig gekauft werden kann, sieht man unter www.imkerverein-herne.de.

>>> Der Verein unterstützt außerdem die Aktion von Stadtmarketing „Herne blüht auf“, bei der Wildblumen-Mischungen verteilt werden.

